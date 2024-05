Partito da Lecce tour pugliese di Conte. “Migliorare competitività delle Pmi”

LECCE - E’ partito da Lecce il tour pugliese del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che sarà impegnato per tre giorni in una serie di eventi e incontri sul territorio regionale n vista delle elezioni amministrative ed Europee.

Il primo appuntamento pubblico in mattinata con un incontro con i cittadini al mercato bisettimanale, poi una serie di incontri pomeridiani tra cui quello con i rappresentanti provinciali di Confcommercio e nella sede di Federterziario Lecce di via Trapani.

In serata l’incontro politico insieme ai candidati M5S, a palazzo Turrisi, a supporto della corsa alla riconquista di palazzo di città del sindaco uscente, Carlo Salvemini. “Con i Cinquestelle a Lecce abbiamo deciso di camminare insieme, condividendo le comuni idee sul futuro della città”, ha ribadito il candidato sindaco del centrosinistra annunciando nelle scorse ore la “visita” elettorale dell’ex presidente del Consiglio.

Quest’ultimo ha caricato i “suoi” candidati e ribadito il principio ispiratore che distingue la natura del movimento: “Io dico sempre a tutti e a tutti livelli, nazionali e territoriali, che siamo una comunità politica anomala che dai suoi principi e dalla sua diversità trae la linfa per essere sempre una forza determinante”

“Migliorare competitività piccole e medie imprese”

“Un devoto impegno, da parte del Movimento 5 Stelle, per migliorare la competitività delle Pmi”. Questa la promessa fatta da Giuseppe Conte nel corso dell’incontro organizzato da FederTerziario presso la sede leccese di via Trapani.

Ad accogliere l’ex presidente del Consiglio è stato il segretario generale di FederTerziario, Alessandro Franco, che ha fatto gli onori di casa.

Dal sistema produttivo italiano alla crescita economica, passando per le emergenze passate e quelle presenti: il presidente dei pentastellati, Conte, ha affrontato diversi argomenti ricordando alla platea l’importanza del dialogo prima e dell’azione poi.

“Il terziario – ha esordito - è una realtà particolare, un tessuto connettivo fatto di piccole e medie imprese che sono essenziali per garantire buona salute a tutto il sistema produttivo italiano e una crescita economica e coniugarla con lo sviluppo sociale. Dobbiamo garantire una rappresentanza plurale e, nello steso tempo, anche trovare un metodo equo per valutare il giusto apporto di tutti”.

“Dal nostro punto di vista, l’attenzione della politica deve essere costante, al pari del dialogo. Un nodo da affrontare oggi, e con una riflessione seria, è quello sindacale. Dobbiamo garantire la possibilità di una rappresentanza plurale e, nello stesso tempo, trovare un metodo equo per valutare il giusto apporto di tutti”.

E poi una riflessione sulla competitività e sul Piano nazionale transizione 4.0 (pensato per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi).

“Le Pmi – ha proseguito Conte - spesso non hanno risorse adeguate per poter superare quel gap, in termini infrastrutturali e di servizi in generale, che consenta loro di poter competere efficacemente sul mercato. Mi ha sorpreso che nell’ultimo decreto del 1° maggio sia stato definitivamente smantellato tutto il pacchetto di misure che, lo dovrò spiegare a tutti, servono per rinnovare il parco dei macchinari aziendali, servono per fare nuovi investimenti, per dotarsi di strumenti informatici più efficienti, altrimenti non si può competere. Non possiamo riuscire a tradurre e a tramutare le avversità in opportunità soltanto nelle avversità, come è successo nel momento più sfidante dal secondo dopoguerra a oggi, durante la pandemia. Lo dobbiamo fare in tempi ordinari”.

“Quello che posso garantire” ha concluso il leader del M5s, “è il dialogo del Movimento 5 Stelle con tutte le realtà aziendali, e quindi anche con la vostra associazione, e posso garantire un devoto impegno, da parte del movimento, per cercare di migliorare, con incentivi vari e ben indirizzati, le opportunità delle imprese e della loro competitività”.

