Pianificazione urbanistica, passo decisivo per Galatone: il nuovo Pug al vaglio della Regione

GALATONE - Un altro passo decisivo per la pianificazione e lo sviluppo urbanistico di Galatone e verso l'approvazione definitiva del Piano urbanistico generale. Nella torrida mattinata di ieri, caratterizzata anche dalla giornata campale sul fronte degli incendi, i delegati del Comune galateo hanno protocollato gli atti del Pug, adeguato alle osservazioni presentate dai cittadini, presso gli uffici regionali.

Ora si attende quindi il prossimo passaggio della trafila burocratica per il parere di compatibilità della Regione Puglia. “Ció che sento è la soddisfazione, la tensione e un minimo di stanchezza per quest'altro obiettivo raggiunto” ha commentato l’assessore all’Urbanistica, Caterina Dorato, “devo ringraziare il sindaco Flavio Filoni e tutti i miei colleghi di giunta che mi sono stati accanto e mi hanno supportata in ogni step, per arrivare a vivere questo momento così importante. Ringrazio i consiglieri di maggioranza che hanno riposto fiducia incondizionata in me. Grazie, però, in particolare al progettista, l’ingegnere Verona per la sua professionalità e competenza, al responsabile unico del procedimento, nonché coprogettista, l’architetto Ilaria Gatto per la caparbietà e competenza ed a entrambi per il grande spirito di sopportazione e per l'infinita pazienza. Continuiamo a scrivere la storia della nostra Galatone”.

Anche il primo cittadino, Flavio Filoni, ha espresso soddisfazione per il traguardo pressoché raggiunto e sul decisivo passo in avanti in relazione alla pianificazione urbanistica della città. “Il Piano urbanistico generale del nostro Comune di Galatone, adeguato alle osservazioni presentate dai cittadini, è stato trasmesso alla Regione Puglia per il parere di compatibilità” ha detto il sindaco, “ora attendiamo fiduciosi l’esito dell’istruttoria regionale, certi che nel più breve tempo possibile Galatone avrà uno strumento urbanistico nuovo, innovativo e al passo con i tempi”.