Piano delle coste, finito l'iter in commissione: ultima parola all'assise

LECCE - Dopo nove sedute di commissione (Urbanistica) è arrivato il semaforo verde per la delibera sulle osservazioni al Piano comunale delle coste: 14 i voti favorevoli, con delle riserve da parte di Pd e Progetto Città, e 7 i contrari. Il provvedimento ora deve passare il vaglio del consiglio comunale prima di essere inviato alla Regione Puglia.

Intorno allo strumento di pianificazione e di gestione costiera sono nate diverse contrapposizioni: da una parte tra l'amministrazione comunale e i titolari degli stabilimenti del litorale leccese, dall'altra nella stessa compagine di maggioranza dove alcune forze sono più sensibili di altre alle esigenze degli operatori balneari. Sono due i fronti lungo i quali corre la tensione tra i privati e l'ente pubblico: l'altro è quello della proroga delle concessioni balneari al 2033, sulla quale il Consiglio di Stato si esprimerà a ottobre, in adunanza plenaria.

Intanto il sindaco Carlo Salvemini, che aveva inserito il piano tra gli obiettivi del suo mandato ha commentato con soddisfazione: “Con l’approvazione in commissione consiliare della delibera sulle osservazioni al Piano Coste oggi abbiamo compiuto un passo decisivo verso l’obiettivo – da raggiungere – di dotare la nostra costa di un progetto di futuro. Perché questo è il Piano delle Coste: il primo progetto concreto e solido di rilancio e sviluppo del prezioso patrimonio – ambientale, naturalistico, turistico, culturale – che rappresenta per Lecce il suo litorale. Ringrazio i consiglieri comunali che in sede di commissione Urbanistica, con la guida della presidente Paola Povero, per cinque settimane hanno animato il confronto politico su questa delibera così importante, misurandosi anche con i fondamentali e puntuali contributi tecnici forniti dall’assessore Rita Miglietta e dai professionisti che accompagnano l’amministrazione in questo percorso. Un confronto libero e aperto, che è stato occasione di chiarimento, approfondimento e programmazione dei lavori, superiore financo alle sedute per l'approvazione del bilancio di previsione".

Il primo cittadino ha cercato anche di stemperare alcuni segnali di nervosismo tra i consiglieri di maggioranza: "Per me lo spazio della discussione resta sempre aperto e prima della seduta del Consiglio comunale, che sarà chiamato ad approvare la delibera del Piano Coste, sarà mia premura incontrare pubblicamente le comunità politiche del Pd e di Progetto città per superare le riserve espresse oggi dopo il voto favorevole".

Il presidente della Federazione imprese demaniali Salento, Mauro Della Valle, anticipando propositi di impugnazione al Tar, prova a insinuarsi nelle riserve del Pd e di Progetto Città: "La dichiarazione con riserva dei consiglieri di maggioranza conferma le osservazioni della federazione che hanno evidenziato l’inapplicabilità della pianificazione costiera, fortemente ideologica piuttosto che realmente utile alla comunità leccese . La Regione è intervenuta con una forte semplificazione in materia di interventi atti a limitare il fenomeno costiero, ma questo continua a non essere recepito dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Salvemini. I cittadini sappiano che ancora una volta si correrà di usare le loro tasse per combattere una battaglia contro le imprese balneari esistenti. Come federazione siamo fortemente convinti che la città meriti un piano costa che sia reale e probabilmente foriero di ulteriori contenziosi e consulenze e di Lecce”.

Molto convinto della bontà del piano si è detto ancora una volta Sergio Della Giorgia, capogruppo di Civica: "In commissione urbanistica finalmente, dopo un lungo e proficuo dibattito, abbiamo espresso convintamente il nostro voto favorevole per il Piano comunale delle coste, uno strumento di salvaguardia e valorizzazione dei nostri 21 chilometri di costa. Uno strumento basato su uno studio tecnico-scientifico ineccepibile, che incrementerà l’offerta turistica del litorale leccese”.