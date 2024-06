Poli Bortone: “Due strisce sull’asfalto spacciate per nuovo parcheggio. Noi ne realizzeremo 5mila”

LECCE – Nuove critiche della candidata sindaca Adriana Poli Bortone all’amministrazione uscente. Questa volta riguardano la questione parcheggi: promette alla cittadinanza 5mila posteggi per auto e maggiore attenzione a una città mutietnica ed euromediterranea. “Aver aspettato sette anni per dipingere due strisce sull'asfalto nell'area di Settelacquare, da sempre destinata alla sosta delle auto, e poi spacciarla come nuovo parcheggio di scambio, mi sembra davvero risibile, se non patetico. In ben sette anni l'amministrazione comunale avrebbe dovuto individuare nuovi parcheggi ed ottimizzare le aree esistenti, ma anche rendere più verdi questi parcheggi. Ora, a pochi giorni dal voto, "si fa quel che si può" (nel caso di Settelacquare, senza cambiare neanche la sostanza)”, scrive in una nota l’aspirante prima cittadina.

Accanto alla promessa di migliaia di nuovi posti, dichiara di aver individuato diverse aree in città, centro compreso, oltre a zone “di interscambio intelligenti (in superficie, interrati o a silos) con sistemi di segnaletica dei posti liberi aggiornata in tempo reale, indispensabili per agevolare l'accesso degli automobilisti, introducendo forti agevolazioni per i privati che vorranno investire in queste soluzioni”.

La questione dei cittadini stranieri

Dai parcheggi alla città multiculturale, le frecciate all’amministrazione Salvemini continuano. “Quanto all'area di Settelacquare devo esprimere una riflessione. In alcune occasioni ho avuto modo di notare delle situazioni che vale la pena evidenziare. Come noto si tratta di una zona frequentata soprattutto da pacifici cittadini extracomunitari, anche per la vicinanza del mercatino etnico. Spesso gruppi di giovani (indiani, cingalesi, pakistani), si riuniscono per giocare al cricket, una tradizionale variante indiana del baseball. Un'attività svolta da questi ragazzi nella più totale tranquillità. È stato per me un riscontro tanto singolare quanto piacevole che testimonia, da una parte, un processo di integrazione che va assecondato, dall'altra, l'esigenza di dare anche a loro degli spazi per praticare sport tradizionali. Vicino allo stadio di via del mare esistono vaste aree inutilizzate, i famosi "campetti", oggi per la maggior parte inutilizzati e ricoperti da erbacce. Se si visitasse più frequentemente la città di quanto non si faccia solo in occasione di una campagna elettorale, ci si accorgerebbe anche dell'evoluzione del tessuto sociale che oggi comprende larghe quote di immigrati. Ed in loro favore potrebbero impostarsi nuove e reali politiche di integrazione e sostegno verso i nostri nuovi concittadini”.

Nello specifico, a detta di Poli Bortone, la riqualificazione dell’area Settelacquare passerebbe dall’utilizzo dei 48 box rimasti chiusi i quali “insieme con lo spazio più grande del mercato, potrebbero diventare un polo di richiamo per la cosiddetta movida diffusa, che superi i confini e i cliché del centro storico e faccia vivere la zona anche di sera. Questo significa prevedere la somministrazione del "food", come si fa in tanti altri mercati d'Italia, dove si vende anche cibo da asporto o da consumare in loco, la sera. Così, in modo naturale, si creano movimento ed economia, come accade già da tempo in città italiane e straniere, dove la ristorazione negli spazi dei mercati rionali, spesso anche accompagnata da spettacoli di intrattenimento, ha cambiato le funzioni di quelli che per decenni erano stati solo punti di compravendita. Ed è quello che faremo anche negli altri mercati della città. Renderemo Lecce una città più moderna, con un carattere euromediterraneo, risolvendo anche l'annosa situazione dei parcheggi”, conclude la candidata a Palazzo Carafa.

