Eccellenza nell’amministrazione: al Comune di Matino il premio “Eloge”

MATINO – Un riconoscimento per l’amministrazione: il Comune di Matino ha ricevuto il prestigioso marchio europeo di eccellenza nella governance (Eloge), nella cerimonia di premiazione, tenutasi ieri, a Venezia, nella sede della Regione Veneto.

Istituito dal Consiglio d’Europa in collaborazione con l’ente appositamente accreditato Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre), il riconoscimento viene conferito alle autorità locali, che hanno raggiunto un livello elevato del loro operato, ed è stato istituito per promuovere la diffusione dei 12 principi europei di buona governance democratica ovvero partecipazione civica, rappresentanza, corretto svolgimento delle elezioni, ricettività, efficienza ed efficacia, apertura e trasparenza, stato di diritto, comportamento etico, competenza e capacità, innovazione e apertura al cambiamento, solidità nella gestione finanziaria, diritti umani, diversità culturale e coesione sociale, responsabilità.

In particolare, il Programma ELoGE, strutturato attraverso un percorso a tappe, di formazione ed informazione, calibrato di concerto con le amministrazioni comunali e curato direttamente dal personale di Aiccre e dai ricercatori dell’istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, in qualità di partner scientifico, mira a raggiungere diversi obiettivi tra i quali lo scambio di buone pratiche tra gli enti locali per costruire e rinforzare una rete locale, lo sviluppo di un’amministrazione condivisa ed aperta fondata sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini, il rafforzamento della fiducia tra cittadini ed amministrazione pubblica.

“Sono onorato – ha dichiarato il sindaco Giorgio Salvatore Toma – di ricevere questo prestigioso riconoscimento che sugella la nostra azione amministrativa, sempre orientata al bisogno del cittadino. Sin dall’inizio del nostro mandato, infatti, abbiamo messo al centro di tutti i programmi la persona. Oggi tutto ciò ci viene riconosciuto a livello internazionale e non può che essere motivo di orgoglio. Un riconoscimento che premia l’intera comunità, l’impegno quotidiano degli amministratori e dei dipendenti del Comune di Matino e che ci spinge a continuare in questa direzione”.

“In qualità di referente del progetto – ha dichiarato la consigliera Jannette Mannetta - ritengo che Eloge sia un potentissimo strumento democratico in grado di dare voce all'intera cittadinanza. Attraverso lo studio del nostro territorio abbiamo cercato di tracciare un percorso chiaro, tutto rivolto alla partecipazione, all'inclusione e alla trasparenza. Attività, queste, che porteremo avanti con costanza e determinazione. Crediamo fortemente, dopo questa esperienza, che la buona governance rappresenti un requisito importantissimo per la Pubblica Amministrazione e in particolare, per noi enti locali che siamo il livello più vicino ai cittadini”.