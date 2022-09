Salario minimo, tetto al prezzo di gas e luce: le proposte e i candidati di Unione Popolare

LECCE - Si è svolta in mattinata in piazzetta Gaetano Quarta, a Lecce, la presentazione dei candidati di Unione Popolare con De Magistris nei collegi di Lecce per Camera e Senato: sono sei, il più grande è il 44enne Fabio De Nardis, (plurinominale Brindisi-Lecce per la Camera), poi ci sono Duilio Romanello, 42 anni (uninominale Lecce per il Senato), Marianna Lentini, (plurinominale Camera Brindisi Lecce e Uninominale Lecce), Juliette Franco (plurinominale Camera Brindis-Lecce), Alessandro Daversa (plurinominale Camera Brindisi-Lecce), Lucia Antonucci (uninominale Camera Galatina).

Alcuni di loro sono militanti di Potere al Popolo, soggetto politico che è stato tra i fondatori di Unione Popolare, la realtà che aggrega storie e movimenti della sinistra radicale e che è guidata dall'ex sindaco di Napoli per l'attuale campagna elettorale. La collocazione è chiaramente nel campo antiliberista e con una presa di distanza netta da formule e pratiche che hanno caratterizzato la linea della Sinistra negli ultimi decenni.

Le proposte principali sono il salario minimo ad almeno 10 euro all'ora, un tetto al prezzo di gas e luce con tassazione al 90 percento degli extra profitti delle aziende energetiche, nazionalizzazione del settore energetico, lo stop all'invio di armi a paesi in guerra e soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina, un milione di assunzioni nel settore pubblico a partire da sanità e scuola, rafforzamento degli ispettorati del lavoro, diritto alla pensione a 60 anni e 35 anni di contributi, pensioni minime a mille euro.