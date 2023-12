“Puglia in più” disponibile al confronto con Fina: “Si apre una nuova pagina”

CAMPI SALENTINA – Il movimento La Puglia in più è disponibile a fornire al sindaco dimissionario di Campi Salentina, Alfredo Fina, la possibilità di portare a termine il mandato affidatogli dagli elettori nel 2019, ma al momento in stand by per il passo indietro del primo cittadino dopo la decisione di quattro consiglieri di sottrarsi, praticamente nello scorcio finale della consiliatura, all’accordo di maggioranza.

Le dimissioni di Fina, che non sono ancora definitive perché devono trascorrere venti giorni dalla loro presentazione, sono state un atto dovuto non avendo più i numeri per governare, ma ben presto si è palesata l’ipotesi che contempla a un accordo politico e programmatico con Giuseppe Renis, che nelle urne raccolse, da candidato sindaco, il 45 percento delle preferenze. In pratica, nel 2019 fu una partita interna al centrosinistra, risolta a favore di Fina. Renis è entrato in consiglio con altri quattro esponenti della sua lista.

Nei giorni scorsi - dopo una nostra intervista a Fina - si sono espressi a favore di una soluzione politica della crisi il segretario provinciale del Pd, Luciano Marrocco, l’assessore regionale Alessandro Delli Noci, il coordinatore del movimento Con, Luca De Carlo (di cui Delli Noci è presidente) e oggi è arrivata la risposta del coordinamento provinciale e cittadino de La Puglia in più.

“Le dimissioni del sindaco Alfredo Fina, responsabilmente assunte in conseguenza della crisi amministrativa aperta da alcuni pezzi di maggioranza, ci consentono finalmente – hanno dichiarato i coordinatori provinciali Alberto Cazzato e Anna Rita Perrone - di fare chiarezza ed operare scelte mirate che puntano alla ricostruzione di una piattaforma politica che deve, per forza di cose, prendere vita da un nuovo passo per la città. Un passo che permette di concludere l’attuale consiliatura per finalizzare i progetti in corso e programmare, sin da ora, una proposta politico amministrativa condivisa che guardi al mandato successivo”.

“Queste dimissioni – ha commentato Giuseppe Renis - aprono uno scenario chiaro: si interrompe di fatto il progetto politico del 2019 e si apre una nuova pagina nella quale pensiamo, con senso di responsabilità, di dare un nostro contributo affinché non si lasci la comunità senza un governo politico in grado di dare risposte alle emergenze e ai bisogni dei cittadini e di tornare a occuparsi dei progetti più ambiziosi per far tornare la città di Campi protagonista”.