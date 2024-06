Reazioni al voto, Fitto: “Premiata l’unità, ora governiamo”. Delli Noci: “Città divisa, minoranza forte”

LECCE – A risultato ormai acquisito e nell’attesa del tempo delle analisi e delle valutazioni politiche post-voto, si susseguono i commenti e le note degli rappresentanti istituzioni e degli esponenti politici dei due schieramenti sull’esito del voto delle amministrative leccesi. La neo sindaca Adriana Poli Bortone ha incamerato in queste ore anche la soddisfazione e il pieno sostegno del ministro gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto.

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione di Adriana Poli Bortone a sindaco di Lecce” esordisce il ministro salentino del Governo Meloni, “è evidente che i leccesi hanno premiato l’unità della coalizione, ma soprattutto l’esperienza e la forza propulsiva che Adriana ha come caratteristiche umane e politiche”.

“Sono certo che, a partire dai prossimi giorni” conclude l’esponente di Fratelli d’Italia, “lavoreremo insieme e bene per mantenere fede agli impegni assunti durante la campagna elettorale”.

Una vittoria della senatrice che per il segretario provinciale Io Sud, Mirko Zacheo, viene definita come “storica”. E aggiunge: “La città ha dato fiducia a Adriana Poli Bortone, al centrodestra finalmente unito attorno ad una figura carismatica. Una vittoria significativa anche per il nostro movimento Io Sud che sin dalla nascita ha sempre fatto, dell'attenzione e dell'amore per il territorio una pietra miliare su cui portate avanti piccole e grandi battaglie. Io sud è qui accanto al sindaco Adriana Poli Bortone per disegnare la città che abbiamo immaginato”.

Delli Noci: “Città divisa, minoranza forte”

Da contraltare, dal centrosinistra, arriva invece la riflessione dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci che ribadisce la sua fiducia e rivolge il suo ringraziamento alla figura del sindaco uscente, Carlo Salvemini.

“È stata una campagna elettorale dura e dai toni troppo accesi che purtroppo ho pagato in prima persona” ha detto Delli Noci, “come si fa in democrazia e nel pieno rispetto dei cittadini accettiamo il risultato, convinti e forti del ruolo, mai parziale, ma anzi determinante di chi è in minoranza”.

econdo la valutazione dell’assessore regionale è evidente che la città di Lecce risulta completamente divisa ed è dunque compito tutelare e avanzare le proposte di una parte di città che ha apprezzato la visione del centrosinistra, quella di una Lecce moderna e al passo coi tempi.

“Per la prima volta in città l’area civica, moderata e progressista raggiunge un risultato veramente importante. Dato fondamentale che preserveremo con convinzione” conclude Delli Noci, “voglio ringraziare prima di tutto Carlo Salvemini che con capacità e onestà ha governato la nostra città nonostante tutte le difficoltà, inclusi gli enormi problemi di bilancio. Grazie ai miei candidati, candidate e coordinatori che hanno portato un risultato di grande rispetto con oltre il 20 per cento delle preferenze e a tutti i candidati e le candidate della coalizione con cui abbiamo costruito una squadra unita e forte. Grazie ai volontari e alle volontarie per il loro impegno e passione politica. Continuerò a lavorare come sempre per il bene di Lecce così come nel mio ruolo faccio per il Salento e per il resto della regione che rappresento. Buon lavoro ad Adriana Poli Bortone con l’augurio che si possa amministrate la città per il bene di tutti i leccesi e non solo di una parte”.

Pagliaro (MRS): “Mai avuto dubbi sulla vittoria”

Sempre in casa del centrodestra c’è poi l’intervento del consigliere regionale e presidente Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro.

“Lecce ci ha chiesto un cambiamento e noi abbiamo messo sul piatto della bilancia l’unità del centrodestra, un valore preziosissimo che ci ha permesso di raggiungere questo risultato straordinario” commenta Pagliaro, “sono orgoglioso di essere stato determinante per raggiungere l’unità che è diventata l’arma vincente e lo sarà anche per le prossime competizioni”.

“Il centrosinistra pensava di poter vincere ma già al primo turno i leccesi hanno dimostrato di volere il centrodestra, che avrebbe potuto chiudere subito la partita se non fosse stato per un pugno di voti. E allora al ballottaggio lo hanno ribadito. La volontà dei leccesi è chiara, netta, limpida. Come ha detto Giorgia Meloni, e in questo caso è una frase che calza a pennello: ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci. Abbiamo vinto. Adesso godiamoci il risultato”.

“Un plauso particolare e doveroso voglio tributarlo a quelli della mia lista, il Movimento Regione Salento” incalza Pagliaro, “che sono stati protagonisti di questa cavalcata vincente. Abbiamo lavorato da squadra, tutti per uno e uno per tutti e come squadra saremo sempre presenti come insegna la nostra storia. Chi è stato eletto rappresenterà tutti. Da domani saremo in campo per le prossime sfide, per noi è sempre campagna elettorale. Impegno e passione con lealtà e onore”

