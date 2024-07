La sindaca replica a Salvemini: “Suoi rilievi inconsistenti”. Ma su Lisi glissa

LECCE - I non detti spesso possono essere molto significativi, nella vita come nella politica. E Adriana Poli Bortone è fin troppo esperta per ignorare questa regola. E nella sua risposta dai toni abbastanza piccati alle osservazioni del suo predecessore, Carlo Salvemini, in merito alla giunta, oltre alla forma colpisce la sostanza, perché nella difesa delle sue scelte si glissa su un tema che non appare propriamente un dettaglio.

Verrebbe da dire, parafrasando il motto morettiano “Ma si nota di più se non vengo”, che si nota di più se non lo dico. E, infatti, dalla replica sparisce ogni riferimento a Ugo Lisi, al suo ruolo e a tutto ciò che ha a che fare con questo compito molto indefinito di “consulente”.

Ma andiamo per ordine. Ieri l’ex sindaco si era concesso sui suoi canali social una valutazione su alcune evidenze emerse dalla nomina del nuovo esecutivo, riassumibili in tre semplici punti: la sparizione dei promessi in campagna elettorale assessorati alla “cura”, alle “marine” e all’“università”; la decisione della sindaca di tenere per sé la delega del bilancio nonostante l’ammissione di non confidenza con la materia e riferimenti costanti a figure tecniche consultate; infine, il ruolo non ben chiarito di Ugo Lisi, senza riferimenti alle materie su cui offrirebbe le sue consulenze e con quali modalità.

Ai rilievi mossi da Salvemini (e altri esponenti del centrosinistra cittadino) che la sindaca bolla, senza mezzi termini e con toni che non nascondano un certo fastidio, come “inconsistenti” e di “lana caprina”, Poli Bortone replica con una nota, inviata in queste ore, in cui prova a rispondere alle osservazioni. Ma non a tutte.

“Vorrei dire a Salvemini e compagni – esordisce la sindaca rievocando quasi un Renzi d’annata - di stare sereni”. “Comprendo – prosegue - che la sconfitta brucia ma chi è ragionevole ed equilibrato se ne fa una ragione. Abbiamo dato vita ad una giunta in venti giorni e a vedere date e tempistiche di altre amministrazioni non abbiamo trovato uguale solerzia”.

Quindi la questione deleghe: “Quanto agli assessorati – asserisce -, non se ne preoccupi, io so mantenere gli impegni. Sottolineo l'inconsistenza dei rilievi mossi: in questa prima fase di elaborazione degli obiettivi assessorili e di assestamento dell’esecutivo, è polemica di lana caprina attaccarsi ai meri termini delle deleghe che saranno certamente perfezionate nella definizione e implementate”.

Questione di “meri termini”, dunque, per la sindaca che chiede ai suoi avversari che “ci lascino invece lavorare”: “Siamo quotidianamente impegnati – afferma - nell'affrontare i disastri che ci hanno lasciato e sono tanti, più di quanti si possa immaginare”.

Quindi aggiunge l’invito alla minoranza “ad entrare nel ruolo che la città ha voluto affidarle” con un’allusione, però, poco non immediatamente chiara per chi la legge nei destinatari e nei presupposti (su cui ovviamente sarebbe più opportuno esplicitare, nda): “E sia corretta – prosegue rivolgendosi all’opposizione - nei comportamenti, a partire, per esempio, dal non continuare ad usare impropriamente sui vari profili la citazione di cariche che, vorrei ricordare, non sono più ricoperte per effetto di un evento democratico: libere elezioni che hanno sancito la fine di un'amministrazione”.

“Un'amministrazione – ribadisce - che impropriamente ha voluto fregiarsi di aggettivi risultati, alla luce dei fatti, in assoluto contrasto con l’azione svolta”.

Fin qui, la risposta, che, però, non esplicita il tema della delega al bilancio restata in capo alla sindaca e soprattutto elude palesemente la questione sul ruolo di Ugo Lisi, il principale tra i rilievi mossi nelle scorse ore rispetto alla nuova giunta. E prima o poi, volenti o nolenti, qualcosa sul punto sarà opportuno dirla.

