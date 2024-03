Riqualificazione di viale Marche: il sindaco visita il cantiere, approvata una variante

LECCE – Sono state approvate oggi in giunta alcune modifiche al progetto di riqualificazione di viale Marche, nel tratto attualmente interessato dai lavori. Il sindaco, Carlo Salvemini, insieme agli assessori Marco Nuzzaci, Cristian Gnoni e Marco De Matteis, ne ha parlato con alcuni operatori commerciali che, naturalmente, si augurano che le opere non si prolunghino oltre il necessario, dal momento che la chiusura al traffico del viale, sebbene per lotti successivi, ha delle ripercussioni sulle loro attività.

La variante riguarda, tra altri aspetti che vanno incontro alle richieste migliorative venute dai cittadini e commercianti quartiere, lo spartitraffico in fase di realizzazione, con la ridefinizione di alcune misure che garantiscano la corsia riservata ai bus.

L’occasione è stata quindi utile per descrivere la visione dell’intero progetto e gli obiettivi degli interventi in corso: migliorare l’accessibilità e la mobilità pedonale, rendere sicuri gli attraversamenti pedonali, garantire la fruizione del servizio di trasporto pubblico, fluidificare il traffico veicolare. Accanto a ciò, il progetto prevede la messa a dimora di nuovo verde urbano, con la piantumazione di alberi che avverrà dopo la posa del nuovo asfalto, la sostituzione delle alberature vetuste e pericolose e l’allargamento delle aiuole dove sono attualmente collocate le piante compatibili con il contesto urbano.



“La delibera approvata oggi accoglie alcune proposte migliorative frutto del confronto con la comunità di quartiere, che è impaziente di vedere il risultato di questo intervento di riqualificazione ambientale e di beneficiare di un viale più sicuro e vivibile per tutti – ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini –. Quello che sarà sta già prendendo forma, percorrendo il cantiere si vedono più scivoli per le persone con disabilità, marciapiedi finalmente comodi e sicuri, aiuole più ampie”.

Il sindaco ha quindi dato alcune assicurazioni, anche rispetto all’attenzione per i tempi: “I lavori sono ancora in corso, dunque rassicuro i cittadini che la dotazione di verde sarà ben più cospicua di quella che è attualmente visibile, dato che i nuovi alberi saranno posizionati dopo la fase di posa del nuovo manto stradale. Dopo un nuovo confronto con la ditta tornerò in viale Marche per aggiornare ulteriormente i cittadini sul tempo che ci vorrà per la conclusione dei lavori del primo tratto di circonvallazione riqualificata e la consegna di uno spazio pubblico migliorato”.

