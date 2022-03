Ristrutturazione del “Toto Cezzi”: per il Novoli vecchia casa, veste nuova

NOVOLI - Con 700mila euro si potranno ristrutturare e potenziare gli spazi del campo sportivo “Totò Cezzi”. Il Comune di Novoli è stato infatti ammesso al finanziamento del bando Sport e Periferie 2020.

Il progetto, il cui valore complessivo è di 800mila euro, prevede la posa di un manto erboso sintetico sul terreno di gioco, con modifica dell'impianto di irrigazione e la realizzazione di un sistema di drenaggio secondo le prescrizioni del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Ci saranno proiettori a led e anche un piccolo spazio di relax per la scuola calcio e il settore giovanile.

In programma anche l'adeguamento dei bagni pubblici per i disabili e l'installazione di un concentratore solare termico per la produzione di acqua calda per ottenere anche una evidente riduzione dei costi energetici delle utenze per acqua calda sanitaria, riscaldamento, climatizzazione.

“Per noi è una giornata storica - ha commentato il presidente dell'Asd Novoli Calcio 1942, Francesco Murra -. La notizia del finanziamento accordato ci riempie di gioia e ci inorgoglisce. Premio ad un lavoro decennale portato avanti dalla nostra società che ha a cuore le sorti di centinaia di ragazzi che frequentano la nostra scuola calcio e il nostro settore giovanile. Grazie a tutti i vecchi cuori rossoblu che hanno contribuito a questo risultato per noi importantissimo e storico".

“Da Sindaco di Novoli - ha dichirato Marco De Luca - ma soprattutto da grandissimo tifoso della sua squadra di calcio, non posso che essere estremamente soddisfatto con l’impegno da parte del Comune di cofinanziare il progetto per la parte residua di 100mila euro. Ringrazio tutti gli uffici e i professionisti che hanno contribuito alla redazione del progetto. Dopo la generosa donazione del signor Cezzi nel 1945 che permise la costruzione del nostro campo sportivo comunale, oggi siamo davanti ad un altro storico evento per il paese e per il Novoli Calcio che a breve avranno, tra gli altri interventi, un campo in erbetta sintetica e potranno ospitare i tifosi in uno spazio all'altezza della storia della squadra e della sua tifoseria. Oltre agli aspetti sportivi, crediamo che questo progetto contribuirà al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione dell’intero tessuto sociale.”