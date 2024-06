Risultato in stand-by: Poli Bortone a cavallo del 50 percento. Si attende la verifica

LECCE – All’una della notte, dopo 11 ore di scrutinio, non c’è ancora il dato definitivo per quanto riguarda l’elezione del nuovo sindaco di Lecce.

La partita, infatti, non sembrerebbe chiusa secondo i dati disponibili del comitato Salvemini: Adriana Poli Bortone avrebbe sfiorato la fatidica soglia del 50 percento, mancandola, però, di pochissimo. Il suo dato si sarebbe attestato al 49,83 percento a fronte del 46,67 del sindaco uscente. Siculella e Ciucci, gli altri due candidati di questa competizione, sostanzialmente si dividono la percentuale residua. Va ricordato che le operazioni di voto si erano concluse domenica alle 23 con un'affluenza ai seggi del 68,5 percento.

Il sindaco uscente, in una breve dichiarazione, ha parlato di “risultato in stand by” chiedendo di attendere i dati validati dalla prefettura. Il sito Eligendo del ministero dell'Interno, con lo scrutinio chiuso in 72 sezioni su 102 riporta Poli Bortone al 49.83 percento e Salvemini al 46.86 (alle ore 1.35). Le liste del Centrodestra sono attestate qualche decimale oltre il 50 percento, il che significherebbe ottenere comunque il premio di maggioranza (indipendentemente dall'esito dell'eventuale ballottaggio). Il Pd è il partito più votato.

