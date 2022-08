Capolista nel collegio di Lecce: Stefanazzi ha firmato per la candidatura con il Pd

LECCE - È stato tra i principali motivi della contesa interna al Pd nella predisposizione delle liste dei candidati, ma la fumata bianca dei giorni scorsi è stata sancita questa mattina dalla firma dell’accettazione: Claudio Stefanazzi è in corsa per i dem nel collegio plurinominale 4 (Brindisi-Lecce-Galatina) della Camera come capolista.

Stefanazzi è l’uomo sul quale ha puntato Michele Emiliano per avere a Roma, nel partito e nel Parlamento, un interlocutore di massima fiducia. Il primo, infatti, è capo di gabinetto della Regione Puglia, dunque strettissimo collaboratore del governatore.

“Ho percepito - ha commentato Stefanazzi - l'importanza del momento e la riconoscenza per un percorso di vita che mi ha regalato e continua a regalarmi sensazioni straordinarie. Grazie a chi ha sostenuto la mia candidatura, grazie alla comunità del Partito Democratico che mi ha accolto”.

Stefanazzi sa perfettamente che vincere le resistenze all’interno del partito non è stato facile: la sua candidatura è infatti vissuta da una parte dei dem come un’imposizione dell’area civica che rappresenta uno dei punti di forza dello schema di Emiliano.

“So che in questa ennesima sfida avrò al mio fianco tante amiche e amici – ha aggiunto il diretto interessato -. So che nulla sarà scontato. So che la partita è dura. Ma in questi anni ho visto l'onda del centrosinistra avanzare impetuosa nella mia Regione. Ho visto crescere ed affermarsi idee e leader. Giovani e autoimpiego, questione di genere, binomio impresa e lavoro sono stati i settori in cui mi sono impegnato in questi anni e sui quali continuerò ad impegnarmi. Ho dato un piccolo contributo ad una storia che la Puglia può continuare a scrivere con fiducia e passione e può offire al Paese intero”.

Intanto per domattina alle 11.30 a Bari è stata fissata presso la sede regionale del Pd, a Bari, la presentazione delle liste di tutti i collegi.