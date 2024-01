Bradanico-Salentina a quattro corsie, una strada in salita per chi la sogna

BARI – Una strada a quattro corsie che colleghi Lecce a Taranto? Anas dice no, pur garantendo lavori di messa in sicurezza dell’arteria già esistente, sostanzialmente basandosi sui dati di traffico. È quanto emerso dalla conferenza dei servizi che si è svolta oggi a Bari, presso la sede regionale del gruppo che gestisce la rete autostradale, con i sindaci salentini. Una situazione per la quale più di qualcuno storce il naso, visto che un’infrastruttura più ampia e sicura è attesa da decenni, in funzione dello sviluppo economico del territorio.

Per il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani, non è però detta l’ultima parola. Per Pagliaro le valutazioni di Anas sono sbagliate e ricorda che la Regione stessa si era impegnata a portare avanti la loro mozione approvata all’unanimità nel luglio del 2022. “Quella mozione – ricorda il capogruppo – metteva nero su bianco la volontà precisa del territorio ionico-salentino, che da 40 anni aspetta il collegamento diretto a quattro corsie fra Lecce e Taranto, penalizzate dall’assenza di una superstrada diretta e sicura”.

Nel maggio del 2021 vi era stato anche un sit-in di protesta – presenti diversi sindaci – per ribadire la volontà del territorio. “E dunque non ci stiamo a una soluzione di ripiego, che si riduce alla messa in sicurezza dell’attuale 7/ter a due corsie”, spiega Pagliaro, parlando dei vari progetti proposti dalla società. “Sia data attuazione alla nostra mozione, così come l’assessora Anita Maurodinoia si era impegnata a fare, disponendo una nuova valutazione costi/benefici e inserendo la Bradanico-Salentina Lecce-Taranto fra le opere prioritarie del Piano regionale dei trasporti”. Perché secondo l’esponente della minoranza in Regione occorre agire sulla scorta di “dati aggiornati e veritieri, che tengano conto dei volumi di traffico potenziale e non attuale, dispersi in molti percorsi alternativi in mancanza di una superstrada. È l’offerta – ricorda – che crea la domanda”.

Fra i più agguerriti sul fronte vi è il sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino. Che nella sua analisi, fa alcune considerazioni. “Faccio presente un dato oggettivo: Lecce è nella in fase di approvazione del suo Pug, lo porteranno in Consiglio comunale a breve, e l’idea è di spostare l’area industriale, dalla zona adiacente alla superstrada Lecce-Brindisi, al polo logistico che fa perno sullo scalo merci di Surbo, e quindi a ridosso dei comuni del nord Salento e comunque nella zona di campi Salentina”.

“Lo dico da sindaco, ma anche da direttore dell’Asi – aggiunge Taurino –, Deghi, una delle più importanti realtà presenti sul territorio, investe nell’area industriale di Lecce e lo fa creando un polo di produzione logistica di livello internazionale, così come esistono nell’area della zona industriale di Lecce industrie e aziende di primo livello, fra tutti penso al Cnh, ma non faccio altri nomi per non fare torti a nessuno dimenticandone qualcuno”.

“Se è vero che abbiamo bisogno di una messa in sicurezza delle strade in questione, e che percorriamo quotidianamente, è altresì vero che abbiamo bisogno di un investimento che permetta di realizzare un’infrastruttura in grado di collegare l’area industriale di Lecce e il polo logistico che si sta creando presso lo scalo merci di Surbo, con una quella del porto di Taranto, consentendo alle merci e ai mezzi di viaggiare in maniera più veloce e più sicura”, aggiunge Taurino, che quindi non ritiene funzionali alle aspettative le proposte di Anas, a suo avviso meri “interventi di messa in sicurezza delle strade già esistenti, che apprezziamo e che certamente sono necessari ma che non soddisfano il vero interesse del territorio salentino”.

"Non è l’Anas che deve decidere sulla Bradanico-Salentina a quattro corsie, ma la Regione Puglia", sostiene il Comitato 7/ter” a seguito dello stallo che si è verificato questa mattina a Bari alla conferenza dei servizi convocata dall’Anas, per la quale “le valutazioni sull’opera al momento non consentono lo sviluppo del progetto a quattro corsie”. La richiesta in questa direzione era stata, invece, ribadita da tutti i sindaci convocati: “il territorio vuole una superstrada a quattro corsie”.

Il Comitato 7/ter, dal canto suo, ritiene che "le valutazioni dell’Anas si basano su analisi di costi/benefici che la Regione si era impegnata a rivedere, dopo una mozione approvata all’unanimità, nel 2022, dal Consiglio regionale che impegnava la Giunta e l’assessorato ai Trasporti a rivedere quei conti. I dati sul traffico della Statale 7ter sono, infatti, viziati dal fatto che i pericoli, i tempi e le difficoltà di percorrenza di quella strada obbligano ora molti automobilisti a scegliere percorsi alternativi".

