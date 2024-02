Caos Tari, dopo l’allarme calato il silenzio: “Cittadini e sindaci lasciati soli”

RUFFANO – Un mese fa l’allarme sull’esplosione del caso (o caos) Tari, seguito all’annullamento della delibera con cui Ager aveva calmierato i prezzi dello smaltimento dei rifiuti. Ma da allora soluzioni concrete all’orizzonte non si sono viste e il sindaco di Ruffano, Antonio Cavallo, che, per primo, aveva sollevato il problema, intervenendo insieme a poche altre voci delle istituzioni locali sul tema per richiedere un pronto intervento della Regione, oggi sottolinea il preoccupante silenzio di queste settimane dopo la decisione del Consiglio di Stato.

“Sta accadendo quando si temeva – commenta -, la questione rifiuti, deflagrata ad inizio anno in tutta la sua portata con previsione di aumenti Tari da capogiro, è caduta in un silenzio eloquente. Nessuna risposta all’appello lanciato. Nessun tavolo, nessun intervento, nessun provvedimento per porre rimedio alla delibera sui cosiddetti minimi, ossia quegli impianti ritenuti essenziali per la chiusura del ciclo dei rifiuti ai quali Ager (l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti) aveva deciso di applicare una tariffa ‘pubblica’, ben più bassa di quella di mercato prevista dai contratti sottoscritti con i gestori degli impianti”.

A suo giudizio, l’impasse dimostra un chiaro intento: lasciare che le cose facciano il proprio corso con i cittadini che rischiano di pagare le conseguenze più gravi: “È l’ennesima dimostrazione – afferma - di uno scollamento politico col territorio. Di una politica che, da ambo le sponde, non difende i cittadini ma risponde solo esclusivamente a discipline di partito”.

Di rimando, per il primo cittadini saranno anche i sindaci ed i Comuni a risentirne, perché chiamati a togliere le castagne dal fuoco e a fronteggiare le emergenze nella loro cruda realtà.

“Non è in gioco – dichiara - solo l’immagine degli amministratori locali. È in ballo molto altro. In primis la coerenza delle istituzioni, che non potranno più piangere sul latte versato lamentando un calo di fiducia dell’elettorato se ne sono esse stesse sono responsabili. Ne va poi della crescita delle comunità, che in questi anni hanno imparato ad essere responsabili facendo proprie le nuove regole sullo smaltimento dei rifiuti, raggiungendo una maturità che oggi che ci permette di ambire ad un ciclo sostenibile”.

“Ne va quindi, indirettamente – aggiunge -, anche dell’ambiente, che non può essere tutelato solo con gli slogan ma anche attraverso la valorizzazione e, appunto, il riconoscimento concreto e la premiazione dell’impegno del cittadino che agisce in sua tutela. Non, piuttosto, abbandonandolo a sé stesso preda delle conseguenze di errori che non ha compiuto”.

Entro il 30 aprile i Comuni dovranno prendere atto del PEF validato da Ager ed approvare in consiglio comunale le tariffe a carico dei cittadini per l’anno 2024. Nella stesura si dovrà tenere conto dei conguagli maturati per gli anni 2022 e 2023 per i conferimenti del rifiuto indifferenziato, nonché della nuova tariffa incrementata per l’anno 2024. Tali circostanze determineranno un rilevante aumento della tassa a carico dei cittadini. La Regione, come ricorda Cavallo, aveva ipotizzato di riconoscere un eventuale contributo straordinario ai comuni pugliesi. Ma tale risposta ed il dettaglio delle somme dovrebbe essere comunicata prima del 15 febbraio, ossia prima della data di consegna dei PEF da parte dei Comuni.

Arera con la delibera 7 del 23 gennaio scorso ha stabilito che per tutti gli impianti minimi ed intermedi entro il 30 giugno dovranno essere approvate le nuove tariffe per l’anno 2024, ossia entro un termine ampiamente superiore a quello di validazione dei PEF dei Comuni fissato, come già detto, al 30 aprile 2024.

“Pertanto, se le tariffe varieranno – avverte -, magari in diminuzione, sarà ormai troppo tardi per i Comuni che avranno già applicato tariffe più onerose ai cittadini. Quindi, nell’interesse di salvaguardare le tasche dei nostri cittadini contribuenti, sarebbe opportuno che la Regione Puglia, Ager, Arera ed il Governo affrontassero in maniera sistemica tutte queste problematiche”.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.