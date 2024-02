“Tra cuore e strada”: il sindaco Decaro incontra Metallo e Minerva

RACALE – Un racconto corale di territori che provano ad innovare e a sperimentare: è il senso dell’appuntamento promosso per domani, domenica 4 febbraio, alle 10.30, a Racale, presso il Teatro danza, ex Cinema Verdi, in via Mazzini, dal consigliere regionale ed ex sindaco della comunità locale, Donato Metallo.

S’intitola “Tra cuore e strada. Le Storie che cambiano il Salento” l’incontro che vedrà partecipare il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, e il presidente della provincia di Lecce, Stefano Minerva.

All’iniziativa prenderanno parte diverse associazioni salentine con cui Metallo ha fatto pezzi di strada, condiviso pratiche e orizzonti, per un racconto corale di un Salento e una Puglia che innovano, resistono e sperimentano attraverso l’impegno di volontari, volontarie e professionisti a servizio di intere comunità.

“Per me la politica – spiega Metallo - è innanzitutto costruzione di rapporti umani. Ecco perché ho voluto creare un’occasione di incontro tra alcune delle associazioni con cui in questi anni ho lavorato sul territorio, che sento vicine, e gli amici Antonio Decaro e Stefano Minerva, per me uomini della politica vicini alle persone, capaci di ascolto e costruzione”.

L’iniziativa prova a ribaltare il paradigma della politica che mette in scena se stessa e pone gli amministratori all’ascolto delle esperienze in carne e ossa del territorio, storie a un passo dal cuore, di solidarietà, impegno, speranza, che, lontane dai riflettori, riscrivono, giorno dopo giorno, il vocabolario dell’umanità e dell’amore.

“Oltre agli amici Decaro e Minerva – conclude Metallo - ci saranno tantissimi altri compagni di viaggio”. Oltre cinquanta sindaci e circa 300 amministratori hanno aderito all’evento. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.

