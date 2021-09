Trepuzzi, ecco la lista di C'è Fermento con la candidata sindaca Katia Orlandi

TREPUZZI – Si chiama C’è Fermento ed è stata presentata ufficialmente ieri sera, in piazza, a Trepuzzi. È la lista a sostegno di Katia Orlandi, candidata sindaca alle elezioni amministrative che si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre. Variegata la composizione, che vede in lizza professionisti, medici, studenti e impiegati, sui quali Katia Orlandi e l’intero movimento che la sostiene hanno voluto puntare. L’obiettivo dichiarato è di cambiare il volto della città.

“La nostra lista – spiega Katia Orlandi – racchiude le anime migliori della società civile. Uomini e donne con le proprie capacità e fragilità, che hanno deciso di mettersi in gioco per imprimere una svolta rispetto a un modo di amministrare ormai stantio e che sono pronti a dare tanto a questa comunità per il bene di tutti i cittadini. Lo faremo – aggiunge - con il nostro programma nel quale sono contenute proposte concrete, realizzabili e attente alle necessità della comunità”.

La lista C’è Fermento si sta impegnando in un dialogo con i cittadini, elaborando in questo modo il proprio programma elettorale, che guarda in prospettiva. “Dopo mesi di lavoro e incontri – la candidata – abbiamo messo a punto un programma frutto di partecipazione. Un programma concreto, che abbraccia il territorio e che punta a rendere Trepuzzi una città attenta alla crescita e al miglioramento sociale, viva dal punto di vista culturale o dove nessuno viene lasciato indietro”. Fra i punti principali del programma: sociale, turismo e cultura, donne e giovani, ambiente, cura e valorizzazione del territorio, urbanistica, sport, la marina di Casalabate.

“Il nostro obiettivo – prosegue Katia Orlandi – è quello di dare un volto nuovo a Trepuzzi e creare i presupposti per uno sviluppo possibile e coerente con la natura del territorio. Per fare ciò abbiamo stilato un programma che punta al rinnovamento e in cui le parole d’ordine sono partecipazione, ascolto e vicinanza ai cittadini. Sappiamo bene che un obiettivo come il nostro non può essere raggiunto senza la compattezza del gruppo che dovrà amministrare il paese. Noi rappresentiamo quella compattezza e siamo pronti a questo compito”.

“Siamo un gruppo – prosegue - in cui le individualità sono valorizzate e dove ognuno è libero di esprimere le proprie idee e convinzioni, senza temere di essere criticato o escluso, nell’ottica di una visione comune del futuro e della volontà di camminare insieme per realizzare un obiettivo collettivo. Per questo il nostro è un programma che non guarda solo ai prossimi cinque anni, ma va oltre. A Trepuzzi si respira una grande voglia di cambiamento e di rinnovamento. Lo sentiamo quando giriamo per le strade, negli incontri che facciamo e in ogni singola occasione di confronto con i cittadini. Il 3 e 4 ottobre – conclude - i trepuzzini possono cambiare le sorti di questo paese e noi siamo sicuri che sapranno scegliere bene”.

Questa la lista completa dei candidati al Consiglio comunale nella lista C’è Fermento: Katia Orlandi (candidata Sindaca), Alessandra Nicolaci, Antonio Miglietta, Antonio Perrone, Chiara Miglietta, Dario De Matteis, Fabrizio Quarta, Giovanni Perrone, Gisella Persico, Luigi Monda, Luigi Renna, Maria Assunta Sanghez, Mario Giurgola (detto “Tonio”), Natascia Mosca, Simone Savoia, Pierangelo Elia e Oronza Renna.