Trivelle per pozzi di estrazione in mare: la Regione prepara il fronte del no

LECCE – La possibilità di nuovi pozzi di estrazione di idrocarburi nella fascia tra le 12 e le 9 miglia dalla costa, prevista nel decreto legge Aiuti Quater, non piace al governo regionale pugliese.

“Una scelta che va nella direzione opposta a quella auspicata dal segretario generale delle Nazioni Unite e dai programmi dell’Unione Europea – ha ricordato l’assessora all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio -. I nostri mari di Puglia, il Mar Ionio e il Mare Adriatico, hanno un ruolo cruciale nel funzionamento dell’intero Mare Mediterraneo orientale. Si tratta di un mare molto pescoso, proprio per le caratteristiche ecologiche che lo rendono particolarmente produttivo. Un mare che è una risorsa, a più livelli, per tutta la comunità pugliese e che ora è drammaticamente minacciato”.

La Regione intende quindi chiamare le amministrazioni locali a fare fronte comune e per questo ha convocato due incontri, il primo è stato convocato per venerdì alle 10 presso la sede regionale di viale Aldo Moro, nel capoluogo salentino, dove sono attesi gli amministratori delle province di Lecce e Brindisi. Il secondo, lunedì, a Bari, per tutti gli altri.

“Vorrei stringere un patto che ponga fine alla dipendenza dai combustibili fossili – ha spiegato Maraschio -, un patto per difendere il nostro mare dall’attività estrattive delle trivelle. È quello che chiedo di stringere a tutti gli amministratori, a difesa delle nostre comunità”.