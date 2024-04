Udc e Puglia Popolare, una lista per due. I centristi puntano su Poli Bortone

LECCE – Udc e Puglia Popolare hanno presentato questa mattina il simbolo della lista che sosterrà Adriana Poli Bortone alle prossime amministrative. La candidata ha partecipato all’iniziativa ringraziando i dirigenti presenti del contributo che sapranno dare alla causa del centrodestra.

Per Puglia Popolare si tratta di un passaggio di schieramento, essendo tuttora parte della maggioranza in consiglio comunale con Gigi Valente (e Dino Pagliaro come amministratore della Lupiae Servizi, incarico fiduciario ricevuto direttamente dal sindaco Salvemini).

Francesco Foresio, coordinatore cittadino di Puglia Popolare ha spiegato così l’abbinamento con l’Udc (che a sua volta per le europee ha sancito un patto con la Lega di Salvini): “Le comuni idee popolari ed europeiste legate ai principi degasperiani e morotei hanno messo in campo le loro migliori forze per il rilancio di Lecce. Dopo la parentesi chiusa con il sindaco uscente che ha peccato totalmente nella solitaria gestione senza mai coinvolgere le forze politiche che lo avevano sostenuto, nemmeno per le decisioni importanti, ora sentiamo il dovere di ridare slancio alla gestione di Lecce con chi aveva contribuito alla sua crescita culturale e turistica negli anni scorsi”.

“Ringraziamo Adriana Poli Bortone per la passione con cui ha accettato l’incarico di candidato sindaco - ha affermato il commissario provinciale dell’Udc, Carmelo Isola - . La sua bravura è stata quella di riunire un centrodestra che si sta presentando agli elettorali con un programma ben delineato, concreto e credibile che punta a dare rilancio alla città. Abbiamo una fuoriclasse che è Adriana Poli Bortone, non potevamo lasciarla in panchina. Dobbiamo metterla in campo per vincere”.

