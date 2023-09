Frigole, valorizzazione del bacino di Acquatina: “Cantiere parte la settimana prossima”

FRIGOLE (Lecce) – Partirà la settimana prossima il cantiere “Tramaterra”, realizzato dallo studio FèRiMa e finanziato dalla Regione Puglia con la redazione del Comune di Lecce e dell’Università del Salento per la valorizzazione del paesaggio costiero di Acquatina a Frigole: è quanto annunciato dal consigliere di Lecce Città Pubblica, Gabriele Molendini.

“È il primo intervento significativo che viene attuato in quest’area per restituire valore al paesaggio e a tutti i cittadini la possibilità di fruire dello straordinario ambiente naturalistico che il bacino di Acquatina offre come attrattore naturale - spiega il consigliere - l’iter è stato lungo e ha compreso anche l’ottenimento della Valutazione di Incidenza Ambientale da parte della Regione”.

Molendini chiarisce che il progetto preveda, in primis, la rimozione dei manufatti in abbandono dell’ex Marina Rella sull’arenile, e la riqualificazione di Piazza Bergamini, da lungo tempo degradata, che “si vestirà con nuovi arredi e spazi diventando attraente e fruibile”.

“L’area di Acquatina – precisa - sarà attrezzata con percorsi e itinerari per la fruizione turistica sostenibile, con segnaletica e anche un’aula didattica dedicata agli sport acquatici. Saranno anche realizzate due aree a parcheggio (nord e sud). Servizi essenziali che libereranno la costa dagli accessi abusivi lungo le rive del bacino e a ridosso delle dune”.

“In futuro – prosegue Molendini - questi parcheggi serviranno anche il piccolo approdo per la nautica da diporto che realizzeremo grazie al finanziamento di 3,1 milioni di euro che la nostra amministrazione ha ottenuto con il Contratto Istituzionale di Sviluppo”.

Previsto anche il rifacimento dei ponticelli esistenti e si realizzerà un intervento di riforestazione con la messa a dimora di alberi e arbusti tipici dell’area: “Sarà un cantiere importante - conclude Molendini - che finalmente consentirà a tutti di toccare con mano l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le bellezze naturalistiche di Frigole e verso le potenzialità di sviluppo che rappresentano per la marina”.