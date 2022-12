Viale Leopardi e via Vecchia Frigole: semaforo spostato e senso unico

LECCE – Un cambiamento sostanziale attende la viabilità tra viale Leopardi e via Vecchia Frigole, punto in cui si sono accumulate nel tempo diverse problematiche. Le novità principali riguardano la rimozione dell’impianto semaforico esistente che verrà, in pratica, spostato in avanti e coordinato con quello all’intersezione con via Giammatteo e l'istituzione del senso unico su via Vecchia Frigole da viale Leopardi fino a via Biasco con limite di velocità a 30 chilometri orari.

Un’ordinanza dirigenziale è stata firmata il 6 dicembre e l’iniziativa è stata subito messa in discussione dalla minoranza di Palazzo Carafa: il consigliere Andrea Pasquino ha presentato un’interpellanza da discutere nella prossima assise cittadina. Il provvedimento scaturisce da diversi sopralluoghi che sono stati fatti in diversi orari della giornata a seguito anche di segnalazioni di residenti e frequentatori di quella zona.

Due i problemi principali: uno di scorrevolezza del flusso di veicoli; l’altro di sicurezza. Il primo si materializza nel tratto finale di via Vecchia Frigole, in direzione della circonvallazione dove la presenza di numerose attività commerciali sul lato destra induce molti automobilisti a soste in doppia fila, rallentando così lo scorrimento verso il semaforo di immissione su viale Leopardi. Accade così che nelle ore di punta la coda non viene smaltita e nel contempo si produce comunque un rallentamento alla viabilità su viale Leopardi in direzione Brindisi. Il secondo interessa la scuola di piazzetta Montale, attorno alla quale negli orari di entrata e di uscita si concentra un certo numero di auto con intralcio alla circolazione e continui rischi per chi attraversa la sede stradale.

Per ovviare a queste problematiche si è pensato a un intervento complessivo di riordino il cui asse principale è via Vecchia Frigole dove saranno realizzati 10 attraversamenti pedonali di cui uno rialzato dopo l’incrocio con via dei Salesiani (nei giorni scorsi è stato riaperto al pubblico il tratto per molti anni interdetto da una sbarra) e una sessantina di posti auto oltre a stalli per il carico e scarico per le vetture a servizio di disabili, munite del contrassegno Cude. Su tutte le vie che affluiscono su via Vecchia Frigole, da viale Leopardi fino a via Biasco, sarà indicato il divieto di svolta in direzione della circonvallazione. Saranno delimitate anche isole di traffico nei pressi della scuola.

Pasquino: un’ordinanza dannosa

Come premesso, l'ordinanza non convince nemmeno un poco il consigliere di centrodestra Andrea Pasquino: “Mi chiedo se l’amministrazione comunale abbia valutato preventivamente il fatto che tale provvedimento porta ad un notevole sovraccarico del traffico su viale Leopardi al semaforo con via Giammatteo, con code maggiori di quelle lamentate nella suddetta ordinanza n. 2411/2022. La stessa situazione si verifica al semaforo posto su viale Leopardi e via San Domenico Savio, in direzione Maglie, sulla corsia di svolta a sinistra, la quale, tra l’altro, permette il passaggio di non più di 3 auto, dato che questa è l’unica via per accedere alle svariate attività commerciali, che svolgono un importante servizio al quartiere”.

Prosegue l'esponente del centrodestra: “In sostanza questo provvedimento non solo non risolve il problema del traffico nel quartiere, ma danneggia anche i commercianti della zona. Sarebbe stato più logico e più efficace, volendo realizzare un senso unico su via Vecchia Frigole, realizzarlo al contrario, cioè da via Biasco verso viale Leopardi, anche rinunciando all’eliminazione del semaforo che regola l’immissione su viale Leopardi, che in questo modo sarebbe più scorrevole, avendo le auto due corsie a disposizione”. La nota di Pasquino si conclude con l'auspicio di una revisione dei contenuti dell'ordinanza che, così com'è, ritiene foriera solo di ulteriori disagi.