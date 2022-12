Visita nel carcere di Lecce: il deputato solleva il caso di Luciano Cariddi

LECCE - Il deputato leghista Davide Bellomo è stato ieri in visita ispettiva presso il carcere di Lecce. L'occasione è stata propizia per ribadire la volontà della maggioranza di rivedere l'applicazione della custodia cautelare in carcere, come già annunciato del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro della direttrice Maria Teresa Susca e dei suoi collaboratori, il parlamentare ha commentato la necessità di ricorrere alla carcerazione preventiva solo come ultima risorsa, nei casi di pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato. Bellomo ha fatto esplicito riferimentoa un caso attuale che riguarda due ex amministratori pubblici salentini, quello dei fratelli Cariddi, arrestati il 12 settembre scorso nell'ambito di un'inchiesta in cui si ipotizza, tra gli altri, l'associazione a delinquere finalizzata al compimento di più reati contro la pubblica amministrazione.

“Purtroppo, spesso si assiste a un uso smodato della custodia cautelare, anche in assenza chiara di detti requisiti - spiega Bellomo -. L’esigenza non sembra ricorrere, ad esempio, nel caso di Luciano Cariddi, l’ex sindaco di Otranto, in carcere assieme al fratello Pierpaolo da oltre tre mesi nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lecce. Nell’attesa di vagliare nel processo la fondatezza delle accuse, desta non poche perplessità il protrarsi in questo caso, come in tanti altri, della detenzione preventiva. Il contesto ambientale, a seguito delle dimissioni del primo cittadino e del commissariamento del Comune di Otranto, è profondamente mutato. Prevedere misure alternative al carcere per persone che, secondo la Costituzione italiana, sono innocenti fino a sentenza definitiva, è prima un dovere morale e poi, se qualcuno se ne ricorda ancora e non interpreta i codici in maniera vessatoria, un obbligo di legge”. Luciano Cariddi nel gennaio del 2020 aveva aderito al partito di Salvini per candidarsi alle elezioni regionali.