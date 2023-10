A Lecce l'Assemblea nazionale degli odontoiatri: tre giorni di incontri e formazione medica

LECCE – Medici e odontoiatri si danno appuntamento a Lecce, in occasione di un grande evento per la città: l’Assemblea nazionale dei presidenti delle Commissioni odontoiatri degli Ordini dei medici. Si terrà infatti presso l’Hotel Hilton, il 5, 6 e 7 ottobre. La manifestazione è stata fortemente voluta in Puglia dal presidente nazionale Raffaele Iandolo e da tutta la commissione nazionale, dal presidente della locale commissione Salvatore Caggiula, dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia, con in testa il presidente Donato De Giorgi. Un intenso lavoro di 3 giorni che farà di Lecce la “capitale” dell’odontoiatria italiana.

Vari gli argomenti in discussione. Fra questi spiccano per attualità i rapporti fra moderna odontoiatria e medicina estetica, le novità inerenti il mondo dell’informazione sanitaria e il sempre più sentito problema delle antibiotico-resistenze in medicina. Si parlerà inoltre di formazione e aggiornamento dei medici odontoiatri e della necessità da parte della categoria di una crescente autonomia all’interno dell’Ordine professionale.



“Per Lecce sarà un momento di una gradita e meritata attenzione da parte dei dentisti italiani che stanno dimostrando, con le loro ampie adesioni, di apprezzare la scelta della città per questo evento così importante”, sostiene il presidente Caggiula. A introdurre l’incontro il presidente della Provincia Stefano Minerva, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’assessore regionale alla Salute Rocco Palese, il presidente della Federazione degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Filippo Anelli, oltre ovviamente al presidente leccese dei Medici chirurghi e degli odontoiatri Donato De Giorgi, a testimonianza della rilevanza di una manifestazione che resterà negli annali dell’odontoiatria e della medicina pugliesi.