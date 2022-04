Nel Salento quasi 200 positivi in meno: ma resta al secondo posto per contagi

LECCE – Calano i contagi anche nella provincia di Lecce. Lo evidenzia il bollettino diramato giornalmente dal Dipartimento Prevenzione e salute della Regione. All’interno del quadro epidemiologico del territorio sono rilevati in totale 107mila e 841 casi di positività sull’intero territorio regionale: nella giornata di sabato si attestavano invece a 109mila e 192. Il numero continua dunque a seguire il trend dei giorni scorsi, proseguendo nel progressivo calo.

In totale sono ricoverati in Puglia 657 pazienti con sintomi non preoccupanti, ai quali si aggiungono i 40 nei reparti intensiva. Quindici degenti non critici sono stati dunque dimessi nelle ultime ore, al contempo però più due sono stati ricoverati con complicazioni per essere monitorati. Aumento di due casi anche per quanto riguarda i decessi: sono nove quelli riportati dal bollettino regionale, mentre erano sette quelli registrati nella giornata di sabato.

Su 25mila e 268 tamponi processati nei laboratori sanitari sono 853 i nuovi cittadini del Salento attualmente positivi, a fronte dei mille e 48 del giorno prima. Il Tacco mantiene il secondo posto per numero dei contagi. La maggior parte dei contagi resta però concentrata nel Barese, che nelle ultime 24 ore conta ben mille e 398 casi. Sono inoltre 511 i positivi in provincia di Foggia, 287 nel territorio della Bat, 442 nel Brindisino e 597 nella provincia tarantina. Ulteriori 39 casi di positività sono inoltre di altre regioni e i restanti dieci da provincie in fase di definizione.