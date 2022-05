Covid, i numeri dell'infezione in Puglia: 2880 nuovi positivi giornalieri e 9 decessi

LECCE - Sono 2880 i nuovi positivi giornalieri al Sars Cov2, emersi in Puglia, dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base dei test effettuati e analizzati nelle ultime 24 ore: il report fotografa quotidianamente l’andamento dell’infezione.

I tamponi, tra antigienici e molecolari, processati sono stati 17976. Ai dati bisogna aggiungere anche quello di altre 9 vittime che allarga a 8.377 il numero delle persone decedute da inizio pandemia ad oggi.

I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: a Bari 1090, a Barletta-Andria-Bisceglie 163, a Brindisi 261, a Foggia 326, a Lecce 536, a Taranto 469. Sono 27, invece, i residenti fuori regione e 8 quelli di provincia in via di definizione.

Le persone attualmente positive in Puglia sono 91438, di cui 498 ricoverate negli ospedali regionali in area non critica con 26 pazienti in terapia intensiva.

