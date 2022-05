Covid, altri 1209 casi e 4 decessi. Prosegue in Puglia la discesa dei contagi

LECCE - Sono 1209 i nuovi casi di positivi al Sars Cov2 in Puglia: è il principale dato che emerge dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute sulla base dell’analisi sui tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

I test processati a termine del weekend sono praticamente dimezzati rispetto ai precedenti giorni: si tratta, dunque, di 9166 tamponi, tra antigienici e molecolari, con un dato statistico che vede le positività emerse aggirarsi attorno al 13% del totale.

Ai dati si aggiungono quattro ulteriori decessi che portano a 8353 il numero complessivo delle persone decedute nel territorio regionale da inizio pandemia.

Salgono a 990575 le persone guarite mentre il dato complessivo relativo alle persone attualmente positive scende a 93.689. Sono, invece, 526 le persone ricoverate in area non critica, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 25.

I nuovi contagi in provincia di Lecce sono stati 279 mentre i restanti casi positivi sono suddivisi su scala provinciale tra i 431 di Bari, i 64 di Barletta - Andria - Trani, i 140 di Brindisi, i 134 di Foggia e i 147 di Taranto. Altri 9 casi di positività registrati tra i residenti fuori regione, mentre sono 5 quelli di provincia di riferimento in fase di definizione.

