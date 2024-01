“Rete d’emergenza 118 come un’autobotte senza acqua”. Cisl scrive ad Asl, Regione e prefetto

LECCE – Il sistema del 118 paragonato a “una autobotte pronta per partire per spegnere un incendio ma sprovvista di acqua”. Occuparsi, per cminciare, dei ritardi nella manutenzione e riparazione delle ambulanze in assistenza. La richiesta - avanzata dalla segreteria della Funzione pubblica della Cisl di Lecce – si somma a quella di un potenziamento della rete di emergenza e all’invito all’assunzione di personale in gestione Sanità Service. “Tali ritardi, più volte anche segnalati dal capo Dipartimento 118 Asl Lecce, ne determinerebbero uno stress organizzativo su altre postazioni e sul personale che, addirittura, in alcune occasioni, viene posto in ferie d’ufficio per mancanza di automezzi idonei”, scrivono dal sindacato in una lettera indirizzata vertici sanitari, al prefetto di Lecce e, soprattutto, alla Regione Puglia.

Una delibera della giunta regionale ha previsto una rete emergenziale 118 per la Asl di Lecce pari a 3 postazioni “Victor”, 8 automediche, 8 postazioni “Mike” (con a bordo medici dell’emergenza territoriale), 15 postazioni “India” (con a bordo Infermieri e soccorritori) e, infine, ulteriori 3 postazioni “Victor” (con a bordo solo soccorritori), spiegano dalla Cisl. Ma “dalla analisi effettuata anche dalla Asl Lecce, la Rete di emergenza 118 dovrebbe essere implementata con l’attivazione di ulteriori 2 postazioni di ambulanza India presso Nardò e Lecce e altrettante “Victor” presso Guagnano e Gallipoli. Ulteriori 2 automediche, inoltre, dovrebbero essere previste a Martano e a Campi Salentina.

Secondo le disposizioni regionali, rimane l’obbligo da parte della Asl Lecce e Sanita Service di chiedere l’autorizzazione agli uffici regionali relativamente alla implementazione della spesa per il personale con nuove assunzioni. Richiesta peraltro già evasa e inviata alla Regione con nota in data 31 luglio scorso. "A oggi, benché si ritenesse che la spesa per la implementazione della sola Rete di Emergenza 118 sarebbe stata stralciata da restrizioni economiche, nulla ancora è stato deciso dalla Regione Puglia in merito a quanto richiesto dalla Asl Lecce per il completamento della Rete di Emergenza 118”, si legge nella missiva scritta dai sindacalisti della organizzazione.