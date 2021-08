Covid, lieve aumento dei contagi in provincia di Lecce: 68 i nuovi casi

Dal report regionale, nella giornata di oggi, i nuovi casi in tutta la Puglia ammontano a 304, rilevati su 15mila 321 test. Si registra, purtroppo, anche un decesso

LECCE – Sono 68 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in provincia di Lecce, registrati oggi, 28 agosto: il dato è riportato nel consueto bollettino epidemiologico della Regione Puglia.

Il totale su scala regionale è di 304 nuovi casi rilevati su 15mila 321 test giornalieri. Il report evidenzia, purtroppo, anche un decesso. I contagi odierni sono così distribuiti a seconda delle varie province: 77 (Bari); 51 (Foggia); 45 (Bat); 35 (Brindisi); 20 (Taranto). Le persone attualmente positive sono 4mila 646; 238 è il numero dei pazienti ricoverati in area non critica; 22 sono invece i contagiati ricoverati in terapia intensiva.

Il bollettino riporta anche i dati complessivi: i casi totali ammontano a 263mila e 31; i testi eseguiti sono pari a 3milioni 249mila e 481; le persone decedute sono 6mila 702. Questi i casi, suddivisi per provincia: 29mila 497 (Lecce); 97mila 221 (Bari); 46mila 404 (Foggia); 27mila 333 (Bat); 20mila 831 (Brindisi) e 40mila 344 (Taranto); 951 i casi dei residenti fuori regione e 450 i casi la cui provincia è in via di definizione.