Vaccini: nel Salento prima dose al 68 per cento dei residenti sopra i 12 anni

LECCE – In provincia di Lecce il 68,23 per cento dei residenti con più di 12 anni ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre ha completato la vaccinazione il 45,51 per cento. Il dato è stato riferito oggi dall’Asl di Lecce nell’ambito dell’aggiornamento sui dati riguardanti la campagna vaccinale in corso.

In tutta la regione Puglia sono 4 milioni 351.682 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a oggi, dato aggiornato alle ore 17,44 dal report del Governo nazionale. Le dosi rappresentano il 95,9 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, pari, cioè, a 4 milioni 539.599.

Tornando al dato locale, per quanto riguarda la campagna nei dodici punti vaccinali di popolazione del Salento, i centri sanitari e a cura dei medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio, si attestano a 9.174 le vaccinazioni effettuate nell’arco della giornata di ieri. Il numero maggiore, 942, nel Pta di Gagliano del Capo; a seguire, il Palazzetto dello Sport di Lecce con 865 dosi; quindi la caserma “Zappalà” di Lecce con 808 dosi; poi, Complesso Euroitalia di Casarano, con 757 dosi.

Altre 686 dosi sono state somministrate nel museo “Sigismondo Castromediano” di Lecce; 685 nella Struttura operativa territoriale della Protezione civile di Campi Salentina; 664 nell’edificio comunale “Mercato delle idee” di Muro Leccese; 637 nella palestra del liceo di scienze umane “Quinto Ennio” di Gallipoli; 592 nel Centro polivalente comunale di Galatina; 554 nello stabile presso la zona industriale di Nardò; 510 nel centro di aggregazione giovanile di Spongano; 500 nella residenza sociosanitaria assistenziale comunale di Martano.

Infine, sono state 323 le dosi di vaccino erogate dai medici di medicina generale; 158 quelle nel Dea dell’ospedale “Vito Fazzi” del capoluogo; 127 nell’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti” di Scorrano; 90 nell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli.