Vaccini per i ragazzi, dal 16 al 22 agosto accesso libero senza prenotazione

LECCE – Prosegue la campagna vaccinale in Puglia, in questi giorni con un occhio di riguardo per i più giovani, che saranno coinvolti in varie iniziative. Per quanto riguarda il dato complessivo, quello regionale, sono 5.093.234 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal report del Governo nazionale). Le dosi sono il 96.5 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, 5.278.775.

Circa quello locale, come già riportato nel report dell’Asl di Lecce, sono 967.815 le dosi di vaccino somministrate finora nel Salento, di cui 521.835 prime dosi, 425.048 seconde dosi e 20.932 monodose. Ieri, fra hub, centri sanitari e medici di medicina generale, sono state 4.066 le vaccinazioni effettuate, così ripartite: 395 nella struttura operativa territoriale della protezione civile di Campi Salentina, 409 nel Pta di Gagliano del Capo, 281 nel centro polivalente comunale di Galatina, 597 nella palestra del liceo di scienze umane “Quinto Ennio” di Gallipoli, 397 nel museo “Sigismondo Castromediano” di Lecce, 515 nella caserma “Zappalà” di Lecce, 454 nell'edificio comunale Mercato delle idee di Muro Leccese, 233 nella Rssa comunale di Martano, 293 nello stabile della zona industriale di Nardò, 302 nel centro di aggregazione giovanile di Spongano, 37 nell'ospedale di Copertino, 18 dal Sisp di Galatina, 21 dal Sisp di Martano, 86 dai medici di medicina generale.

Domenica 15 agosto – come già riportato ieri - a Otranto si terrà un open day per la somministrazione del vaccino monodose Janssen prodotto da Johnson & Johnson. L’evento si terrà dalle ore 18 alle ore 21 - fino a esaurimento dosi - sul lungomare Eroi, Piazzale Monumento. Le vaccinazioni verranno effettuate all'interno di un ambulatorio medico mobile.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione per i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni, l’Asl di Lecce, dal 23 agosto in poi, organizzerà sedute vaccinali dedicate nelle scuole della provincia. Mentre, in linea con quanto stabilito dal commissario nazionale per l’emergenza e sulla base delle ultime indicazioni della Regione Puglia, dal 16 al 22 agosto i ragazzi residenti in provincia di Lecce di età compresa tra i 12 e i 19 anni hanno la possibilità di accedere, senza prenotazione, negli hub vaccinali dell’Asl per ricevere il vaccino antiCovid. La vaccinazione per i giovani 12-19 anni, senza prenotazione, avverrà nei limiti delle dosi disponibili.

I minorenni devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due genitori occorre consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. Se il minore viene accompagnato da altro parente occorre la delega di entrambi i genitori.

Di seguito giorni e orari apertura hub vaccinali nella settimana 16-22 agosto:

Campi Salentina

Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile, Via Eduardo De Filippo - zona artigianale - Campi Salentina

Dal 17 al 20 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 16, 21, 22 agosto

Casarano

Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano- Collepasso – Casarano

Dal 17 al 20 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 16, 21, 22 agosto

Gagliano del Capo

PTA di Gagliano del Capo – ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 – Gagliano del Capo

Dal 16 al 22 agosto: 8.30-13.30; 14.30-18.30

Galatina

Centro Polivalente Comunale, Viale Don Bosco – Galatina

Dal 17 al 20 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: 16, 21, 22 agosto

Gallipoli

Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino - Gallipoli

Dal 16 al 22 agosto: 8.30-14; 15-18.30

Lecce

Caserma Zappalà - Aula “F. Baracca”, Via Massaglia (ingresso viale Grassi) Lecce

PVP 2

Dal 17 al 21: 9-13, 15-18

Giorni chiusura: 16, 22 agosto

Museo Sigismondo Castromediano, Viale Gallipoli – Lecce

PVP 3

Dal 17 al 20 agosto: 8-14

Giorni chiusura: 16, 21, 22 agosto

Maglie

Edificio Comunale “Mercato delle Idee”, Via Leonardo da Vinci angolo Via Trento – Muro Leccese

22 agosto: 8.30-13.30

Giorni chiusura: dal 16 al 21 agosto

Martano

RSSA comunale, Via Rita Levi Montalcini – Martano

Dal 17 al 21 agosto: 8.30-14.30

Giorni chiusura: 16, 22 agosto

Nardò

Stabile Zona Industriale Via Che Guevara angolo viale Almerigo Grilz – Nardò

Dal 16 al 21 agosto: 8.30-14

Giorni chiusura: 22 agosto

Poggiardo

Centro Aggregazione Giovanile, Via Pio XX, 50 - Spongano

Dal 16 al 22 agosto: 9-13