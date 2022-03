“Pronto soccorso come il mercato”, il sindacato degli infermieri invoca ispezione Nas

LECCE – È polemica sulla gestione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”, trasferito nel vicino Dea. “Nella hall dedicata al triage gente che gridava, via vai di persone e di operatori che trasportavano pazienti su sedie a rotelle, letti, armadi scaldavivande, biancheria sporca e pulita, carrelli degli attrezzi, scatoloni vari e farmaci tra i reparti che sembrava fossimo al mercato”. Lo ha dichiarato Graziano Paolo Accogli, il segretario provinciale del Nursind, sindacato degli infermieri, a margine di un sopralluogo eseguito all’interno del presidio sanitario assieme ai referenti di altre sigle. E che ora invoca anche l’intervento dei carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazione e sanità.

“Una situazione inverosimile – dice, in quanto il sopralluogo effettuato ha fatto emergere che il pronto soccorso è un vero e proprio reparto di degenza geriatrico. Viene meno anche la dignita? della persona, di utenti e lavoratori. Il caos non permetteva al personale infermieristico addetto al triage di espletare le funzioni di raccolta dati e anamnesi infermieristica, se non facendo gridare i pazienti e mandando al diavolo la privacy. L’arrivo delle ambulanze ha poi completato il tutto”, scrive il portavoce dall’organizzazione sindacale.

Stando a quanto dichiarato dal segretario provinciale non sarebbe inoltre andata meglio nella sala emergenza, la cosiddetta “sala rossa”. “Ben otto pazienti geriatrici su altrettante barelle allettati e tutti vigili con un solo medico e un solo infermiere a prestare assistenza. Alla domanda: in caso di codice rosso? Ci viene risposto: interverremo in mezzo alla sala. Impietriti ci spostiamo nella "sala gialla", situazione peggiore con ben 18 pazienti di cui tre su lettighe di ambulanza gestiti da due infermieri e un medico. La sala Obi (Osservazione breve intensiva, ndr) quel giorno era chiusa casualmente per sanificazione, ma ci è stato detto che in altri giorni anche quella e? piena”, prosegue Accogli nella sua denuncia, tra le altre cose, contro la carenza di medici e oss. “Abbiamo chiesto l’intervento urgente dei Nas, dello Spesal (Ii Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro della Asl, ndr), dell’Ispettorato del lavoro, e dell’assessore alle Politiche della salute e al Welfare della Regione Puglia”, conclude.