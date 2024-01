“Plasma e Malattie rare”: evento conclusivo del progetto

CASARANO - Si terrà a Casarano il 27 gennaio alle ore 17 nel Palazzo D’Elia (Piazza D’Elia) l’evento finale di restituzione dei risultati del progetto “Plasmare”.

Plasmare, sostenuto da Asl Lecce, è un progetto di sensibilizzazione alla donazione di plasma promosso da CIDP Italia, A.Do.Vo.S Messapica e ANACC, con la collaborazione dell’IISS Don Tonino Bello – Nino della Notte (Tricase, Alessano, Poggiardo) e con il sostegno di UNIAMO aps.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia, Assessorato al Welfare nell’ambito della misura “Puglia Capitale Sociale 3.0” Linea A.

Tra le diverse attività di sensibilizzazione e di informazione sull’importanza della donazione di plasma, è stato ideato un concorso nazionale di idee - Plasmami, sei tu la cura - per la realizzazione di una campagna di comunicazione.

211 le opere giunte da ogni regione d’Italia. Nelle premiazioni, avvenute lo scorso 27 giugno nello Studium 2000 di Unisalento, si è scelto di assegnare 3 menzioni speciali e 2 vincitori.

La prima menzione speciale è stata assegnata da ASL Lecce all’opera numero 110 dello studente Giuseppe D’Antona dell'IIS Einaudi Pareto di Palermo (in allegato).

L’evento sarà occasione per fare il punto sulle attività di donazione del plasma e sulla necessità di attivare una campagna per un aumento considerevole delle donazioni. Dal plasma si ottengono, dopo un processo di lavorazione, farmaci come immunoglobuline e albumina, indispensabili per trattare efficacemente molte patologie rare.

