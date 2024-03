Mancano le assunzioni in Sanità Service, Usb organizza la protesta davanti alla Regione

LECCE – Mancate attivazioni di postazioni sanitarie e zero assunzioni in Sanità Service: per lunedì 11 marzo Usb organizza un presidio davanti alla presidenza della giunta regionale. Al centro del malcontento di lavoratori e sindacato, il blocco delle assunzioni da parte della Regione Puglia da oltre un anno. Una carenza di personale che starebbe generando, a detta dell’organizzazione sindacale, una serie di disagi a cascata, tra i quali la difficotà di turnover fra dipendenti.

Alla preoccupazione dei disservizi denunciati da tempo, Usb aggiunge la messa a rischio della stessa società in house della Asl di Lecce: “Sempre più evidente il rischio di un ritorno all’infelice passato fatto di sfruttamento, lavoro precario e profitti privati. Non permetteremo a nessuno di liquidare le Sanita Service, che sono un patrimonio assoluto per la sanità pubblica e per l'insieme della collettività”, scrivono in una nota.

Tra le motivazioni che avrebbero portato alla decisione di organizzare la protesta anche il ritardo nell’erogazione della premialità Covid , “deliberata dalla Regione ma mai finanziata”, proseguono dall’Unione sindacale di base. E poi, ancora, la mancata attivazione di quattro nuove postazioni di ambulanza e due di automedica nella Asl di Lecce, come previsto dalla delibera di giunta regionale del 2016. Infine, l’esternalizzazione del servizio di trasporto sangue per l’ospedale di Casarano.

