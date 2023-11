Prospettive del presidio territoriale d’assistenza: “Attività incrementate”

POGGIARDO – Un incontro pubblico per riflettere sulle prospettive futuro del presidio territoriale di assistenza di Poggiardo, alla presenza di amministratori e dei rappresentanti della sanità. All’evento, tenutosi nel palazzo della Cultura della città salentina, hanno preso parte anche il direttore generale Asl Lecce, Stefano Rossi, il sindaco Antonio Ciriolo, la consigliera delegata alle politiche per la salute Maria Antonietta Ruggeri, la direttrice del distretto socio sanitario di Poggiardo Virna Rizzelli, l’assessore alla Salute della Regione Puglia Rocco Palese.

Nell’incontro si è sottolineata la potenzialità del Pta su numerosi servizi già attivi e sui progetti in cantiere, sottolineando come l’attività, in proiezione, su base annua, registri un incremento rispetto al 2022, superando in alcune branche i volumi pre-pandemia.

Visibili incrementi si registrerebbero, stando ai dati forniti dal direttore generale Asl, in particolare in allergologia, cardiologia (con 4850 prestazioni stimate nell’anno in corso), dermatologia (con 2476 prestazioni stimate nell’anno in corso), endocrinologia (con 6192 prestazioni stimate nell’anno in corso), geriatria, oculistica, ostetricia e ginecologia (con 2562 prestazioni stimate nell’anno in corso), pneumologia (con 3412 prestazioni stimate nell’anno in corso), reumatologia (con 1026 prestazioni stimate nell’anno in corso a fronte delle 298 del 2019), riabilitazione.

Complessivamente, il distretto di Poggiardo ha registrato un aumento delle prestazioni ambulatoriali come proiezione 2023 pari al 48,52% rispetto all'anno 2022 e del 16,28% rispetto al 2019.” ha dichiarato il Dg Rossi. Oltre agli ambulatori delle cronicità è in fase di potenziamento la Radiologia che dispone di un mammografo, della risonanza magnetica articolare, di un ecografo. Sono in corso i lavori per l’installazione di apparecchio telecomandato per radiografie. È attiva inoltre la dialisi con 6 posti letto, operativa dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio. Ed è in previsione l’ampliamento degli spazi con l’estensione a 8 posti letto, senza costi aggiuntivi per il personale.

“Numerosi gli investimenti avviati – ha spiegato Rossi - per l’ammodernamento e la dotazione diagnostica del Pta. All’interno del Pta di Poggiardo nascerà, come da Piano Pnrr Salute, un Ospedale di Comunità con 20 posti letto. La struttura è rivolta ai pazienti che necessitano di cure a media/bassa intensità clinica, per degenze di breve durata, non curabili in casa; faciliterà la transizione dei pazienti dalle strutture ospedaliere per acuti al domicilio”.

Il direttore Rossi ha colto l’occasione per rivolgere un plauso a tutti gli operatori impegnati in diversi ruoli nel Pta di Poggiardo: “Ogni giorno – ha concluso - svolgono il proprio lavoro al meglio, con dedizione e impegno, nonostante la carenza di personale che, è bene ribadirlo, non è una questione provinciale ma nazionale”.