La Regione Puglia spinge sulla terza dose: da lunedì anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni

LECCE – Il potenziamento della campagna vaccinale, su tutto il territorio, prosegue senza sosta. Il 30,9 percento dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino anti virus in provincia di Lecce. Sono in totale 13mila e 417 le vaccinazioni pediatriche effettuate fino a questo momento. Nello specifico, sono 9mila e 882 le vaccinazioni somministrate nel Salento nella sola giornata di ieri, all’interno dei vari hub e presso gli studi dei medici di base.

E ora terza dose anche per i ragazzi e le ragazze di età compresa fra i 12 e i 15 anni. La Reg ione Puglia punta dunque sulla campagna vaccinale contro il Covid, estendo il richiamo anche per i giovanissimi che abbiano terminato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. A partire da oggi, lo rende noto una circolare dell’ente, sarà infatti possibile effettuare le prenotazioni per il richiamo (booster).

Per procedere con l’appuntamento presso gli hub del territorio sarà sufficiente utilizzare il sito “lapugliativaccina” e i Cup (centri unici di prenotazione) o recarsi in farmacia. “Da lunedì prossimo partiranno le somministrazioni che potranno essere effettuate negli hub vaccinali, negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nelle farmacie che hanno attivato il servizio e nei centri specialistici di cura per i cittadini con fragilità”, hanno dichiarato il presidente della Regione, Michele Emiliano e il direttore del Dipartimento promozione della salute, Vito Montanaro.