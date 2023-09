Completati i lavori di riqualificazione del plesso scolastico: le aule tornano alla comunità

NOVOLI – Dopo quasi 3 anni la scuola per l’infanzia torna alla comunità. A Novoli sono stati infatti completati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del plesso scolastico di via Montale. Sabato 16 settembre, dalle ore 18.30, appuntamento per il taglio del nastro. Il restyling dell’edificio, cominciato alla fine del 2020, ha riguardato un primo intervento per migliorare la sicurezza strutturale della scuola intervenendo su travi e pilastri e rinforzo strutturale del solaio.

I lavori hanno inoltre riguardato il rifacimento dei bagni e delle aree esterne attrezzate, grazie a un finanziamento ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Marco De Luca, pari a 500mila euro della Regione. Un secondo intervento ha riguardato, invece, l’efficientamento energetico della scuola, per un importo lavori di 600mila euro finanziati sia dalla Regione Puglia, che dal Ministero dell’Interno.

Per un miglioramento funzionale degli spazi esterni, inoltre, sono stati realizzati i lavori di sostituzione della pavimentazione esterna, la ristrutturazione della recinzione perimetrale, e l’implementazione dell’area giochi. Gli interventi e le componenti impiantistiche previste concorreranno a avere un edificio con consumi di energia elettrica quasi nulli, emissioni di CO2 basse e con un buon grado di sostenibilità ambientale. Nei prossimi giorni sarà inoltre consegnata alla dirigente scolastica, Elisabetta Dell’Atti, la palestra della Scuola media sia in via Madaro, totalmente ristrutturata con progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico per un importo dei lavori di circa 270mila euro euro finanziati dalla Regione Puglia.