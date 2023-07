Film girato nel Salento sbarca a Venezia nella sezione dedicata ai nuovi autori

LECCE - Uscirà il prossimo 14 settembre ma ha già raggiunto un certo grado di approvazione, tanto da sbarcare a Venezia. Si tratta del film girato in provincia di Lecce ed intitolato "L'invenzione della neve".

La pellicola è stata selezionata all’interno delle prestigiose Notti veneziane delle “Giornate degli autori”: una rassegna autonoma (che quest'anno si svolgerà dal 30 agosto al 9 settembre) nata nel 2004 all'interno della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, sul modello della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes.

Le riprese, durate circa tre settimane, si sono svolte nel dicembre 2021 in alcuni punti caratteristici del Salento: Lecce, Carmiano, Otranto e Castro Marina. Per la realizzazione, sono state impegnate 35 unità lavorative pugliesi.

Il cast, diretto dal regista Vittorio Morroni, è composto dagli attori Elena Gigliotti, Alessandro Averone, Anna Ferruzzo, Anna Bellato, Eleonora De Luca e Carola Stagnaro.

Il film, targato 50Notturno (produzione esecutiva Fluid produzioni, distribuzione I Wonder) con il contributo di Apulia film fund di Apulia film commission e Regione Puglia, si è avvalso delle risorse Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020.

A pochi giorni di distanza dall’annuncio del “Comandante” di Edoardo De Angelis, girato quasi esclusivamente all’interno della Marina Militare di Taranto, quale film d’apertura del Festival di Venezia - dunque - un'altra importante opera girata in Puglia approda alla kermesse del Lido, all’interno della storica sezione dedicata ai nuovi autori.

La trama del film

Carmen ha vissuto un'infanzia difficile: da adolescente cresce in una casa-famiglia, lontana dall'affetto della madre. Poi da adulta si lega a Massimo, che viene da un mondo diverso, essendo nato in una famiglia benestante. Dal loro amore nasce Giada. La coppia, però, si separa e la piccola figlia di cinque anni viene assegnata al padre. Carmen può vederla solo ogni due settimane e questa situazione la turba. Pur consapevole di aver commesso degli errori, crede di essere una buona madre e non vuole che la figlia possa vivere la sua stessa storia. La narrazione ruota attorno alla lotta che la donna fa per riavere Giada accanto a sé