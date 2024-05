Anziani e diversamente abili in viaggio: una gita per visitare le bellezze della Città Bianca

OSTUNI (BR) - Un'esperienza unica a contatto con la storia, la cultura e le bellezze paesaggistiche della Puglia. Un gruppo di cinquanta anziani e soggetti con disabilità di Otranto ha visitato la Città Bianca, Ostuni in provincia di Brindisi, a seguito di un avviso pubblico condiviso dall'Amministrazione comunale salentina.

Quest'ultima, che ha curato l'organizzazione dell'iniziativa svolta lunedì 27 marzo, si è avvalsa delle risosrse provenienti dal 5 per mille dell'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche).

Il bando di partecipazione era stato lanciato nei giorni precedenti dal Comune per mezzo di un apposito modulo on line. Così i cittadini interessanti hanno potuto manifestare la loro disponibilità per partecipare.

Il viaggio è stato un successo e ha consentito ai presenti di conoscere un luogo diverso dal solito, sebbene ormai noto a livello mondiale come meta turistica rinomata. Ostuni è chiamata la Città Bianca per il colore caratteristico delle abitazioni. La tonalità deriva dalla calce utilizzata fin dal Medioevo, sia perché era facile da reperire e dava luce alle stradine, ma soprattutto perché è un ottimo antisettico e igienizzante

Ad accompagnare le persone, l'assessore otrantina Ursula Caroppo. "Un sentito ringraziamento a tutto il gruppo di partecipanti, con la vostra presenza e con i vostri sorrisi avete reso meravigliosamente bella la giornata - afferma la rappresentante della Giunta -. Volevo anche ringraziare per la professionalità la nostra guida Annamaria. Grazie per aver condiviso questa esperienza insieme - conclude -. Alla prossima".

