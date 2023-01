Boomdabash e Fiorello insieme: "E' subito festa"

LECCE - Nella serata di oggi (9 gennaio) i Boomdabash hanno pubblicato un'immagine in compagnia del noto conduttore Rosario Fiorello. Quest'ultimo, a partire dallo scorso mese di dicembre, è tornato in Rai per condurre il programma Viva Rai 2, trasmesso in orario mattutino.

"E poi a sorpresa passa a salutarti un amico, ed è subito festa. Grande Fiore" si legge nel post condiviso della band salentina.

La location e le circostanze dello scatto non sono state specificate. Va tenuto presente, comunque, che il gruppo musicale, nella giornata di ieri, era ospite presso gli studi televisivi per prendere parte alla trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier.

Per l'occasione, i Boomdabash hanno proposto ai fan il brano "Heaven", featuring con gli Eiffel 65, ed un medley con alcuni dei loro successi. Gli spettatori presenti hanno apprezzato molto l'esibizione, ballando a tempo di musica.

Ormai una certezza sul piano nazionale, i Boomdabash proseguno il loro percorso artistico in attesa del periodo più bello dell'anno, l'estate, fase in cui solitamente deliziano i fan con un nuovo brano da ballare in tutte le discoteche d'Italia.

I boomdabash, alcune info

Sono un gruppo musicale italiano di origine salentina, nato ad inizi del Duemila a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce: Biggie Bash e Blazon sono oroginari di Mesagne (Br), mentre Paya di Trepuzzi (Le). Mr. Ketra è cresciuto a Vasto, in Abruzzo, anche se ha recentemente ottenuto la cittadinanza onoraria di Mesagne.

La band han vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di Rtl 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso