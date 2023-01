I Boomdabash su RaiUno, la band salentina infiamma "Domenica In"

LECCE - Tanta buona musica e divertimento ieri (8 gennaio), al termine della puntata di Domenica In, trasmessa in onda su Rai 1 e condotta da Mara Venier. Il gruppo salentino Boomdabash si è esibito per riprodurre il nuovo brano, featuring con Eiffel 65, intitolato "Heaven".

A presentare l'esibizione, pronunciando in modo quantomeno discutibile il nome della band, ci ha pensato Rocío Muñoz Morales, attrice spagnola nonché compagna di Raoul Bova.

Una volta partita la base, il pubblico presente in studio si è scatenato in una danza gioiosa. Anche Mara Venier non ha resistito al ritmo incalzante di una melodia, ripresa dalla fine degli anni Novanta - inizio Duemila, e rivisitata nelle ultime settimane. La conduttrice, infatti, ha iniziato a ballare intorno ai cantanti che stavano mettendo in atto la performance, con in mano un cartello - prelevato dagli autori del programma - che indicava l'inizio dell'esibizione.

Al termine del pezzo, i componenti del gruppo musicale hanno proposto un breve medley dei loro successi più noti.

Ormai una certezza sul piano nazionale, i Boomdabash proseguno il loro percorso artistico in attesa del periodo più bello dell'anno, l'estate, fase in cui solitamente deliziano i fan con un nuovo brano da ballare in tutte le discoteche d'Italia.

I boomdabash, alcune info

Sono un gruppo musicale italiano di origine salentina, nato ad inizi del Duemila a cavallo tra le province di Brindisi e Lecce: Biggie Bash e Blazon sono oroginari di Mesagne (Br), mentre Paya di Trepuzzi (Le). Mr. Ketra è cresciuto a Vasto, in Abruzzo, anche se ha recentemente ottenuto la cittadinanza onoraria di Mesagne.

La band han vinto tre edizioni consecutive del Power Hits Estate di Rtl 102.5 tra il 2018 e il 2020: la prima con Non ti dico no, in collaborazione con Loredana Bertè, mentre le seguenti con Mambo salentino e Karaoke, entrambe in collaborazione con Alessandra Amoroso