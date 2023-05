Cripta inaccessibile dal 2016: un Comitato spinge per il recupero del tesoro di Supersano

SUPERSANO - Si tratta di una condizione che rischia di cancellare un patrimonio che ha attraversato la storia per oltre mille anni. La cripta della Coelimanna, infatti, custodisce affreschi datati a partire dal IX secolo, un patrimonio di inestimabile valore che appartiene non solo alla storia e alla cultura di Supersano, ma fa parte di un contesto storico-religioso ben più allargato che comprende tutto il Salento, e affonda le sue radici nel bacino del mediterraneo, fino al Medio Oriente.

Un po' di storia

Quando i monaci basiliani scapparono dal regno di Costantinopoli, per sfuggire alle persecuzioni contro l’iconoclastia di Leone III Isaurico nel 786, trovarono rifugio nelle grotte naturali del Salento, della Puglia e dell’Italia meridionale. Questi monaci vivevano secondo la regola di San Basilio che prevedeva uno stile di vita lontano dalla società, in isolamento, dedicandosi alla preghiera, al lavoro e all’ascesi. Vivevano in grotte situate sulle pendici di colline, in luoghi impervi o sotterranei dove si rifugiarono per professare la loro fede. Affrescarono le pareti di queste grotte dipingendo figure di santi e apponendo spesso le iscrizioni in duplice lingua, greca e latina. I monaci Basiliani si stabilirono anche a Supersano occupando e affrescando, con rari dipinti, la Cripta della Coelimanna che, è bene sottolinearlo, resta unica nella sua specificità tematica e iconologica nel panorama delle cripte eremitiche in generale.

Il problema

“Da 7 anni nessun progetto serio è stato effettuato per restituirla al suo splendore – afferma il professor Bruno Contini, presidente del Comitato pro cripta – Gli unici interventi sono stati limitati a provvedimenti di messa in sicurezza del sito, nonostante il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, abbia preventivato 453mila euro per il recupero totale, di cui ne sono stati utilizzati solo 30mila".

"Ad oggi, infatti, non si conoscono i motivi per cui non sono stati utilizzati i fondi stanziati sul capitolo 7434/4 del 12 aprile 2017 del Bilancio del Ministero (300mila per l’anno 2018 e 123mila per l’anno 2019. Detto provvedimento – prosegue Contini - è stato approvato dal Ministero con Decreto n.175. Così, le attese dei supersanesi di avere il monumento accessibile sono rimaste sospese dal 2016, quando fu chiusa al pubblico”.

Perché è importante agire presto

La cripta è parte fondamentale della storia e la cultura di Supersano. Perderla significa cancellare un tassello imprescindibile del suo patrimonio monumentale. Recuperarla significa renderla fruibile, restituirla al territorio, ai cittadini, ai numerosi visitatori che se ne vanno delusi perché è chiusa. Valorizzarla significa creare opportunità di sviluppo turistico.

Cosa è stato fatto

Il Comitato emergenza cripta, costituito per stimolare l’Amministrazione comunale al recupero, ha chiesto un’assemblea pubblica per intavolare un discorso di collaborazione, ma senza avere una risposta. Ha lanciato una petizione popolare su un problema annoso e ha chiesto all’Amministrazione comunale di fare della Cripta una priorità assoluta della sua attività gestionale, un obiettivo che abbia la precedenza assoluta nella programmazione delle opere pubbliche a Supersano.

Che fare

"Il Comitato pro cripta ha chiesto di partire dalla base con un progetto serio che preveda uno studio geologico del sito, per capire le dinamiche del sottosuolo – conclude Contini - L’Amministrazione comunale può reperire cofinanziamenti anche dai privati (banche, assicurazioni, aziende ecc.) in modo da avere maggiori possibilità di ammissione ai finanziamenti pubblici nei bandi mirati".