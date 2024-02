Dal Salento a Bari: un nuovo allestimento multimediale nel museo diocesano

BARI - Si sta per tenere oggi, lunedì 26 febbraio, alle ore 11.30, presso il salone Odegitria della Cattedrale di Bari, la conferenza stampa per annunciare la riapertura del Museo Diocesano di Bari con l’inaugurazione del nuovo allestimento e del percorso multimediale, prevista per il prossimo 4 marzo.

Al centro del progetto - avente un ruolo da protagonista - c'è ArtWork, la cooperativa sociale leccese che opera nel settore dei beni e delle attività culturali con l'obiettivo di creare opportunità di sviluppo del territorio, promuovendone il patrimonio storico-artistico e favorendone la crescita culturale e turistica. L'iniziativa è patrocinata dalla Regione Puglia e sostenuta con i fondi Fesr-Fse 2014-2020.

Per l'occasione sarà presente anche l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, e il presidente di ArtWork, Paolo Babbo.



Quella odierna, inoltre, sarà l’occasione per presentare il nuovo progetto di fruizione del museo e dell’intero complesso monumentale della cattedrale di Bari, oltre che della concattedrale e della sezione di Bitonto del Museo Diocesano. Anche in questo caso l'iniziativa è in fase di realizzazione mediante il coordinamento della cooperativa salentina.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.