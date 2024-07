Danza classica e pizzica si incontrano in Piazza Duomo: tra gli spettatori Carolina di Monaco

LECCE- Tutto pronto in Piazza Duomo a Lecce per la prima italiana di “Core meu”, lo spettacolo nato dall'incontro tra la danza classica della Compagnie Les Ballets de Monte Carlo e la musica tradizionale di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds. L'evento si terrà a partire da domani, giovedì 18 luglio, a sabato 20 luglio.

Si tratta di una creazione del coreografo Jean-Christophe Maillot, con i costumi di Salvador Mateu Andujar, dedicata a Maurice Béjart, rivoluzionario e innovativo danzatore e coreografo francese scomparso nel 2007.

Per il weekend è stata annunciata anche la presenza a Lecce di Carolina di Monaco: proprio dalla passione della principessa per la musica di Castrignanò, scelto nel 2015 per suonare al matrimonio del figlio Pier Casiraghi con Beatrice Borromeo, è scaturito l'incontro con il coreografo Maillot che ha portato a questo spettacolo che, dopo tante repliche e dopo aver rappresentato il Principato all'Expo Dubai 2020, a ottobre approderà anche a Cuba.

Dopo un primo travolgente esperimento nel 2017 che coinvolse nelle danze un pubblico di circa 30mila persone e l’esordio ufficiale nel 2019 al Grimaldi Forum di Monaco, "Core meu" fonde la tecnica “sulle punte” e la pizzica trasportando lo spettatore al centro del mar Mediterraneo. Circa cinquanta ballerine e ballerini provenienti da 18 Paesi di tutto il mondo si muoveranno al ritmo incessante e viscerale del tamburello, evocando le origini dell’antica danza popolare, usata, fino allo sfinimento, come rimedio contro l’ipotetico e metaforico morso della tarantola. L’amore, il desiderio e la morte sono temi che Maillot ha esplorato nel corso della sua quarantennale carriera. Né classico né contemporaneo, concepisce infatti la danza come un dialogo in cui la tradizione, l'avanguardia e altri linguaggi artistici non si escludono più a vicenda. Il coreografo rielabora, ancora una volta, il registro accademico per allinearlo ai tempi, alle preoccupazioni e alle emozioni contemporanee.

Antonio Castrignanò sarà affiancato da Rocco Nigro (fisarmonica), Luigi Marra (voce, violino e mandolino), Maurizio Pellizzari (chitarre), Marco Schiavone (violoncello), Giuseppe Spedicato (basso), Giovanni Emanuele Gelao (zampogna e fiati), Davide Chiarelli (batteria e percussioni) e Guglielmo Dimidri (ingegnere del suono). Parteciperà allo spettacolo anche il pianista e direttore d'orchestra Eliseo Castrignanò, che proporrà un repertorio di canti originali e tradizionali tra i quali Sufi, Core meu, Respiri di pizzica, Beddha ci dormi, Fomenta, Corri e Tremula terra e molti altri.

"Core meu" è organizzato da Ponderosa Music&Art, Beatmi, Gente di Terra con il sostegno del ministero della Cultura in collaborazione con il Principato di Monaco e la Regione Puglia, il patrocinio del Comune di Lecce e la fondamentale sinergia con ArtWork, Arcidiocesi di Lecce e Fondazione Splendor Fidei.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale