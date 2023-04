"Una dolce cremazione", il pasticciotto testimonial dell'insolita campagna promozionale

LECCE - Spesso l'ironia è un'arma in più contro i problemi della vita. A dimostrarlo, ormai da molto tempo, è Taffo: agenzia di onoranze funebri nota a livello nazionale per la creazione di contenuti di carattere ironico sui propri profili social.

Il territorio salentino, nelle scorse ore, è finito tra le location protagoniste della nuova campagna di comunicazione attuata della celebre impresa.

Il tema è correlato alle polemiche che hanno seguito la réclame turistica "Italia, open to meraviglia" ideata dal ministero del turismo, e che sta vedendo come testimonial la Venere di Botticelli. Scelta che, da quanto si legge sul web, non è stata molto apprezzata dagli utenti della rete.

Sui social

"Il ministero del turismo dopo tutto quello che è successo ci ha affidato la nuova campagna per la promozione turistica dell'Italia all'estero - Si legge in uno scherzoso post condiviso sui social da Taffo - Abbiamo fatto a modo nostro, con il nostro stile, sponsorizzando alcune meraviglie italiane, forse meno conosciute, ma da scoprire prima che sia troppo tardi".

La nota agenzia, dunque, ha pubblicato una serie di scatti, tra i quali ne spunta uno che riprende l'antica tradizioni culinaria del Salento, ovvero la realizzazione del pasticciotto.

"In Salento, you'll find a sweet cremation" si legge in inglese, e sotto la traduzione in italiano: "Nel Salento troverai una dolce cremazione". Il riferimento è chiaramente legato al gioco di parole tra "crema" e "cremazione".

Giusto per avere un'idea, le altre foto sono ugualmente "ricercate": "A Potenza potrai finalmente volare in cielo" si legge, con riferimento al volo dell'angelo che è possibile svolgere in Basilicata; "A Cattolica c'è una piadina buona da morire"; e ancora: "Torino ti toglierà il fiato". Insomma, ce n'è per tutti i gusti.

Il post, chiaramente, ha attratto molti follower che hanno - perlopiù - accolto positivamente l'idea.