"Effetto farfalla": i giovani escono dall’isolamento per interrogarsi su legalità e cittadinanza

SPONGANO - Domenica 27 marzo, alle ore 19:00, a Spongano, si celebra la giornata mondiale del teatro con l’evento conclusivo del progetto “Effetto farfalla - laboratori in piccoli Comuni per grandi cambiamenti”, ideato da Ultimi fuochi teatro e vincitore dell’avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” della Regione Puglia.

Ad ospitare l’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Spongano, sarà il Centro di aggregazione giovanile, un ex mercato coperto affidato in gestione a Ultimi fuochi teatro nell’ambito della misura regionale “Luoghi comuni”.

Il focus sarà sui giovani perché i protagonisti di Effetto farfalla sono stati proprio gli under 18 chiamati a mettersi in gioco e a uscire dall’isolamento per interrogarsi su legalità, impegno, cittadinanza.

Si comincerà con i saluti dell’Assessore alle Politiche Giovanili della Regione Puglia Alessandro Delli Noci e del Vicesindaco del Comune di Spongano Giancarlo Marti. Poi Alessandra Crocco e Alessandro Miele, curatori di Effetto farfalla, dialogheranno con il sociologo Stefano Laffi, fondatore dell’agenzia Codici e ricerche di Milano. Laffi si occupa da tempo di ricerca sociale intorno alla condizione giovanile e, su questo tema, ha pubblicato saggi con Feltrinelli (La congiura contro i giovani, Quello che dovete sapere di me) e altri editori.

Al termine dell’incontro verrà proiettato in prima regionale il film Futura per la regia di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher e con il soggetto dello stesso Laffi. Il documentario, prodotto da Avventurosa con Rai cinema, e presentato al festival di Cannes nel 2021, racconta la vita e le aspirazioni dei giovani tra i 15 e i 20 anni. Le riprese sono iniziate a febbraio 2020 e proseguite durante la pandemia toccando diverse zone del Paese, da Nord a Sud, dalle grandi città ai paesini.

Inoltre, prima dell’evento pubblico, Stefano Laffi (foto in basso) incontrerà un gruppo selezionato di ragazzi per una sessione laboratoriale.

L’appuntamento del 27 marzo conclude il progetto Effetto farfalla che da gennaio 2021 ha coinvolto un centinaio di ragazzi, dai 6 ai 18 anni, in laboratori di teatro, cinema e musica sui temi della legalità, dell’impegno e della cittadinanza attiva.

Le attività ideate e organizzate da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, sono state realizzate grazie al finanziamento dell’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” della Regione Puglia e in partnership con i Comuni di Spongano, Ortelle, Poggiardo e Castro e del Consorzio per la realizzazione del Welfare-ambito di Poggiardo, con gli Istituti Comprensivi di Poggiardo e di Andrano.

I ragazzi più grandi si sono dimostrati informati, connessi con il mondo. Sono una bellissima risposta all’iperlocalismo in cui noi adulti vogliamo spesso chiuderci, senza slancio verso l’alto, senza una visione del futuro. Questi giovani, in dialogo con l’intero mondo, attenti ai problemi del presente, ancora puri, idealisti, sono responsabili, aperti, sensibili. Il nostro compito dovrebbe essere quello di non corromperli, basterebbe quasi anche solo questo, incoraggiarli e accompagnarli verso un mondo diverso. Possiamo rassicurarli, dimostrare loro che qualcosa si può fare, che a volte bastano anche piccole azioni per avviare dei cambiamenti che piccoli non sono. Il piccolo è solo nelle menti chiuse di chi non vuole cambiare, di chi si accontenta, di chi dice “non si può fare niente”. Spesso ci sentiamo ripetere che per risolvere i problemi del contesto in cui operiamo ci vogliono decenni. E se invece bastasse un istante? Se fosse sufficiente quel preciso momento in cui si sente di dover agire? Forse, per una volta, dovremmo provare a non lasciarci sfuggire quell’attimo, dovremmo fare come in teatro: essere pronti, presenti qui e ora. Fare quel che pensiamo sia giusto e provare a innescare un virtuoso effetto farfalla”, spiega Alessandro Miele.

Scaletta della serata

Saluti

Giancarlo Marti - vicesindaco di Spongano

Alessandro Delli Noci - assessore alle politiche giovanili della Regione Puglia

Stefano Laffi, sociologo, dialoga con Alessandra Crocco e Alessandro Miele (Ultimi fuochi teatro)

Proiezione del documentario Futura di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher.

