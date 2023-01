Elodie a Sanremo, la direttrice d'orchestra è salentina

LECCE - Il prossimo Festival di Sanremo si avvarrà della presenza di una direttrice d'orchestra salentina, l'ormai nota Carolina Bubbico. Quest'ultima, nella giornata di ieri (9 gennaio), ha comunicato la notizia pubblicando un post sui suoi profili social.

"Il 2023 si apre splendidamente. - Scrive - A febbraio avrò l’onore e la gioia infinita di dirigere l’orchestra e cantare al fianco di un’artista e una donna che minuto dopo minuto stimo e adoro sempre di più: Eodie".

"E' il meglio che potessi desiderare. - Prosegue - Amore, purezza, generosità, spontaneità e cuore grandissimo. Occhi che brillano insieme sin dalla prima prova. - Conclude - Un team stupendo di cui sono fiera di fare parte".

Non è la prima volta che Bubbico arriva a far parte della kermesse sanremese, già nel 2015 aveva accompagnato "Il volo" - complesso canoro composta da due tenori ed un baritono - verso la vittoria di quell'edizione.

Carolina Bubbico, biografia

Pianista, cantante, compositrice, arrangiatrice è attiva sulla scena musicale dal 2011 quando esordisce con l’originale progetto in solo “One girl band” che la vede impegnata nell’uso di più strumenti musicali, una loop machine, le percussioni oltre alla voce e al pianoforte.

Nel 2012 approda al grande schermo firmando la sua prima colonna sonora e partecipando al cast del film ”L’amore è imperfetto” di Francesca Muci (R&C produzioni e Rai Cinema).

L’esordio discografico arriva nel 2013 con l’album “Controvento” (Workin’ Label/Goodfellas) con il quale ottiene un notevole successo di pubblico e critica. Il tour di presentazione porterà Carolina ad accumulare esperienze su importanti palcoscenici nazionali ed internazionali che culmineranno nella sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 in veste di arrangiatrice e direttrice d’orchestra per Il Volo, vincitori tra i Big e per Serena Brancale tra le giovani proposte.

In agosto 2015 compie il suo primo tour all’estero che la porta a suonare sui palchi di diversi festival in Germania. Lo stesso anno pubblica il suo secondo album “Una donna” (Workin’ Label 2015/ I.R.D. con il sostegno di Puglia Sounds Records) contenente 8 canzoni originali da lei composte ed arrangiate e una personale interpretazione della popolare “Superstition” di Stevie Wonder. Il singolo “Cos’è che c’è” è stato in programmazione su Rai Radio1 e Radio2. E’ stata ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche sui canali Rai quali “Radio2 social club”, “Moby Dick”, “Rai Gulp”, “Il caffè di Uno mattina”, “Storie vere”, “Fuori linea”, “Variazioni su tema” e nel programma “Soundcheck” su Radio 24.

Nel 2017 compie un tour in Italia con il M° Peppe Vessicchio e i musicisti del Sesto Armonico per “Il grande viaggio insieme” di Conad. A dicembre 2017 è stata ospite, come cantante, arrangiatrice e direttrice per “The Brass Group” al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo per la rassegna Brass in Jazz.

A febbraio 2018 ha partecipato, come unica cantante ammessa, alle audizioni del Thelonious Monk Institute a Los Angeles, diretto da Herbie Hancock e Wayne Shorter.

Ha collaborato nella scrittura dei brani e negli arrangiamenti del disco “Spiritual Galaxy” di Nicola Conte (© MPS in Europa e Universal in Giappone 2018), presentato su palchi prestigiosi di club e festival internazionali, tra i quali spiccano il Blue Note di Tokyo, Pechino e Milano.

Dal 2017 collabora con il fratello Filippo Bubbico nel suo progetto di musiche originali, componendo alcuni dei testi e delle melodie dei brani che fanno parte dell’album di esordio “Sun Village”.

Nel 2019 nasce il progetto “Pangea” per il quale la Bubbico scrive e arrangia un programma sinfonico, presentato per la prima volta insieme all’Orchestra Oles in occasione dell’inaugurazione del nuovo Museo Castromediano di Lecce. Guarda Video

Nel 2018 è stata docente di Canto Pop presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. Attualmente è docente di Canto Pop presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

Esce il 2 ottobre 2020 il suo terzo album dal titolo “Il dono dell’ubiquità”, anticipato dal singolo e videoclip “Bimba”.