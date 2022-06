L'emiro del Qatar nel Salento: svelato il menù della cena

SUPERSANO - Nel corso degli ultimi giorni, lo yacht dell'emiro del Qatar è stato avvistato lungo le coste pugliesi: prima sull'Adriatico, in prossimità del porto di Brindisi, e poi sul versante ionico, a Gallipoli.

Tali avvistamenti hanno attirato l'attenzione dei media e dei più curiosi, alimentando l'immaginazione della "gente comune", distante solo poche miglia da una personalità così ricca ed influente. Il peso dei petrodollari - infatti - è sempre più pressante, tanto da codizionare alcuni grandi aspetti sociali ed economici del nostro tempo; il mondo del calcio, forse, è solo quello più noto.

A dire il vero, il rapporto tra la famiglia reale qatariota e la bella regione del sud-est è piuttosto datato; il padre dell'attuale sovrano, infatti, nel 2018 venne a Brindisi per salutare un'anziana signora che venti anni prima l'aveva ospitato in casa offrendogli una toilette. Adesso - a quanto pare - anche il figlio ha scelto la Puglia, e segnatamente il Salento, per trascorrere qualche giorno di relax.

La cena

Alcune fonti esterne hanno comunicato la presenza dello stesso sceicco a Supersano, nella serata di domenica 19 giugno, presso Masseria Le Stanzie. Non è stato possibile documentare fotograficamente questo avvenimento perché - com’era prevedibile - la struttura sarebbe stata avvolta dalla massima riservatezza.

Il menù della cena, consumata presso l’agriturismo salentino, prevedeva come prima portata dalla pasta fatta in casa con macinato di vitello, ovviamente non di maiale per motivi religiosi, accompagnata da verdure di stagione. La portata si è conclusa con un gelato al gusto fior di latte.

Chi si aspettava una cena sfarzosa ed abbondante, probabilmente, sarà rimasto deluso. Da quanto trapelato, il pasto è stato piuttosto sobrio e - chiaramente - senza alcolici.