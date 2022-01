Il ricercatore Giulio Deangeli presenta il suo libro “Il metodo geniale" al museo Castromediano

LECCE - Si terrà il 25 gennaio 2022, ingresso ore 18:00, presso la sala convegni del museo Sigismondo Castromediano, la prima presentazione nazionale del libro “Il metodo geniale" di Giulio Deangeli, edito Mondadori, la cui uscita nelle librerie è programmata proprio per il 25 gennaio.

L’evento potrà essere seguito in diretta streaming in contemporanea sul canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQCTpcbHLo6H49mMo0kqfyg e sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/altoriconoscimentovirtueconoscenza/?ref=pages_you_manage.

L'evento

Sarà Fabiana Cicirillo, assessore alla cultura del Comune di Lecce, a dare il benvenuto. Dopo i saluti di Pasquale De Monte (presidente del Consiglio comunale di Porto Cesareo) e di Daniela Palmieri (titolare della libreria Palmieri), introdurrà Cosimo Damiano Arnesano, presidente MediterraneaMente Aps.

Dialogheranno con l’autore: Ornella Castellano (pedagogista e dirigente I.C. “G. Falcone” di Copertino) e Andrea Scardicchio, docente di letteratura italiana contemporanea all’università del Salento. Tirerà le somme e chiuderà i lavori Luigi De Luca, direttore del Polo biblio-museale della Puglia.

Una rappresentanza di studenti dell’Istituto Bachelet di Copertino, impegnata in Pcto, dopo aver curato il progetto grafico dell’evento, gestirà il servizio di accoglienza. La gestione del team dedicata alla Security è capitanata da Guglielmo Saturnino, security manager di Servizi sicurezza Italia. Regia online di Davide Tommasi.

Nel rispetto della normativa anti covid-19 e nei limiti dei posti disponibili, si potrà accedere solo con super green pass e mascherina FFP2. Si consiglia di prenotare con messaggio whatsapp ai seguenti numeri 349.1045425 – 371.1593639.

Per l’occasione, con partenza alle ore 17:00, è prevista la visita al museo Castromediano.

“Conosco Giulio da un anno – riferisce Cosimo Damiano Arnesano – si fa sentire spesso per telefono per aggiornarmi dei suoi progressi. Quello che mi colpisce di lui è la semplicità, l’ottimismo, la solarità, l’energia tipica della sua età, oltre, naturalmente, alle straordinarie conoscenze e competenze trasversali e multidisciplinari che lo caratterizzano. Doveva venire a Porto Cesareo a fine giugno dell’anno scorso per ritirare la statuetta del dio Thot, divinità egizia della scrittura, della scienza e della sapienza, simbolo dell’alto riconoscimento "Virtù" e "Conoscenza", un premio simbolico assegnatogli da una Giuria Tecnica, eterogenea nella sua composizione, presieduta da Serenella Molendini, consigliera nazionale di parità. ll Covid, però, non gli ha permesso di lasciare la Gran Bretagna; ora, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto, d’accordo con Mondadori, ha voluto avviare il tour per la presentazione del suo libro “Il metodo geniale” partendo proprio dal Salento”.

Cosimo Arnesano, peraltro ideatore ed organizzatore del festival “Virtù e Conoscenza”, aggiunge: “la mattina di martedì 25 gennaio, alle ore 10:00, accompagnerò Giulio al centro congressi dell’università del Salento (complesso Ecotekne) per incontrare studenti e comunità accademica sul tema “Lo studio oggi, il lavoro domani”, per raccontare la sua esperienza di ricercatore, per parlare di orientamento e metodo di studio, per rispondere ad eventuali domande e per ritirare il premio “Virtù e Conoscenza” che gli sarà consegnato dal rettore Fabio Pollice e dalla sindaca di Porto Cesareo Silvia Tarantino”. Condurrà Andrea Scardicchio. Interverranno: Loredana Capone (presidente del Consiglio regionale della Puglia), Dario Stefàno (senatore e presidente della Commissione politiche Ue), Pierluigi Lopalco (ordinario di igiene all’università del Salento), Amedeo Maizza (delegato all’orientamento unisalento), Pierluigi Stefàno (direttore cardiochirurgia all’azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming: https://unisalento.it/lostudiooggi

La mattina di lunedì 24 gennaio, invece, Giulio sarà a Tricase, ospite di Giancarlo Logroscino, direttore del Centro per le malattie neurodegenerative e l’Invecchiamento cerebrale e, subito dopo, al Liceo G. Stampacchia dove, alle ore 10:30, incontrerà autorità, studenti e docenti, oltre al dirigente Mauro Polimeno e al sindaco Antonio De Donno. Qui terrà una lezione su “L’intelligenza artificiale applicata alla medicina” (anche questa tappa sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Istagram del liceo Stampacchia).

Chi è Giulio Deangeli



Classe 1995, figlio unico, di Este (Padova), un titolo mondiale e cinque lauree conseguite con lode in pochi mesi, grazie alla forte motivazione e ad un metodo di studio infallibile. Da studente liceale, Giulio conquista il secondo posto al campionato mondiale di neuroscienze. Nel 2016 vince una borsa di studio all’università di Cambridge (Inghilterra), dove lavora con Maria Grazia Spillantini, la biologa che ha scoperto la proteina del Parkinson.

Nel 2018 è la volta di Harvard (Stati Uniti) e le sue ricerche vengono pubblicate su Science, una delle più prestigiose riviste in campo scientifico.

Nel 2020 si laurea prima in Medicina, in Biotecnologia, Ingegneria e Biotecnologia molecolare, per conseguire, subito dopo, il diploma di eccellenza in Scienze Mediche alla Scuola Sant’Anna di Pisa.

Da un anno è ricercatore in neuroscienze cliniche all’università di Cambridge, selezionato tra oltre 23mila candidati provenienti da tutto il mondo.

“Il mio obiettivo – dice Giulio – è dare un contributo alla lotta contro le malattie neurodegenerative, fra cui si annoverano l'Alzheimer, il Parkinson e la Sla. Mio nonno è morto a causa di una di queste malattie. So bene quanto ci si senta impotenti dinanzi a queste tragedie. Non ho superpoteri, sono solo carico di motivazione e passione per la ricerca. Il segreto per riuscire nello studio? Leggere, scrivere, elaborare, riscrivere, fare delle dispense, ripetere ad alta voce, muoversi. Uno dei miei metodi personali consiste nel “farsi il mazzo”. Mi costruisco un mazzo di carte, sul lato A scrivo la domanda, sul lato B la risposta. Poi le metto in tasca e mi interrogo, ad alta voce. Se conosco la risposta, butto la carta; se non la conosco, metto da parte la carta, per interrogarmi nei giorni seguenti”.

Giulio Deangeli pratica sport, suona il violino, fa volontariato. Ha ideato “A choice for life", un percorso gratuito di orientamento all’università e al mondo del lavoro, aperto a tutti, e pensato in particolar modo per i ragazzi delle scuole superiori e dei primi anni di università. L'edizione 2021 ha avuto 1500 partecipanti da tutta Italia, con una pioggia di feedback entusiastici. L'edizione 2022 si terrà online, nei pomeriggi di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile 2022.

Nel giro di una settimana, il suo libro “Il metodo geniale”, è balzato ai primi posti di tutte le classifiche di vendita ancor prima della sua uscita in libreria.

Porto Cesareo, Lecce, Tricase e l’intero Salento sono orgogliosi di accogliere ed ospitare questo giovane scienziato che sicuramente farà tanto parlare di sé in un prossimo futuro.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.virtueconoscenza.com