Grande successo per i rosati del Salento al "Buona Puglia food festival"

BARLETTA - Il Buona Puglia food festival - rassegna annuale delle eccellenze enogastronomiche dela regione, ideata da Francesco Nacci, con l'organizzazione tecnica dello stesso Nacci e di Lello Lacerenza, e la direzione artistica è di Paolo De Santoli - si è concluso ieri sera (26 giugno) al Castello di Barletta, dopo aver offerto per tre giorni ai numerosi visitatori una brillante combinazione tra cibo, vini e arte.

Tra i grandi protagonisti della manifestazione i vini rosati di Puglia ai quali è dedicata da ormai 26 anni la rassegna-concorso “Rosati in terra di rosati”. Per l'edizione 2023, una prestigiosa giuria presieduta da Massimo Di Cintio - e formata da esperti del settore come Antonio Riontino, Mario Bolivar, Pasquale Porcelli, Gianni Sinesi, Chiara Giorleo, Davide Gangi, Alessia Moncada, Pino De Luca, Franco Ricatti, Enzo Scivetti - ha definito il gruppo degli 8 vincitori che saranno proclamati nel corso della cena di gala aperta al pubblico che si sta tenendo questa sera (27 giugno) a Barletta presso Piazza Marina.

Alle cantine produttrici dei rosati premiati saranno consegnate inedite pitture su tavola realizzate dal maestro Paolo De Santoli. Tra i vincitori, primo assoluto è Mazzi' 2021 (Negroamaro, Malvasia leccese Salento Igt), della cantina Rosa del Golfo di Alezio; mentre tra i prodotti che seguono nelle diverse categorie, spicca anche Tenuta Paraida 2022 (Negroamaro Copertino Dop), dell'Azienda Vitivinicola Marulli di Copertino.

Due premi speciali, inoltre, andranno rispettivamente al vino rosato scelto dal pubblico del Buona Puglia food festival e al Five roses di Leone De Castris, storica azienda di Salice Salentino, per celebrare gli 80 anni dello storico rosato.

La cena di gala, nel corso della quale si sta tenendo la premiazione, è preparata da 6 famosi chef: Peppe Zullo (ristorante Piano Paradiso, Orsara di Puglia), Angelo Silibello (Cibus, Ceglie Messapica), Leonardo D'Ingeo (Ca Ri Co, Milano), Pino Vivo (Antica Cucina, Barletta), Ruggiero Doronzo (Bacco, Barletta), Antonio Dalosio (Pasticceria Dalosio, Barletta).