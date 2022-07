Graziano Pellè si sposa, la cerimonia in una struttura esclusiva

OSTUNI - L'ex attaccante della Nazionale italiana e del Lecce, Graziano Pellè, si è sposato in data odierna (2 luglio) con la modella ed influencer ungherese Viktória Varga.

La celebrazione si è svolta nel Brindisino, ad Ostuni, dove la coppia ha festeggiato nella masseria di proprietà della famiglia Mondadori. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbero stati molti gli ospiti noti presenti alla cerimonia, di cui - però - non sono ancora diffusi i nominativi.

I due neo sposi stanno insieme ormai da diverso tempo, e la scelta di festeggiare in Puglia non è affatto casuale. Pellè, infatti, è nato a San Cesario di Lecce e quindi gli innamorati hanno trascorso gran parte della loro relazione nella bella regione del sud est.

Chi è Graziano Pellè

Salentino, nato nel 1985, ha svolto il settore giovanile a Copertino e a Lecce. Con i giallorossi ha collezionato anche dieci presenze in prima squadra nella stagione 2005/2006.

Pellè è diventato conosciuto al grande pubblico in occasione dei campionati europei di calcio svolti in Francia nel 2016. Durante la manifestazione, il calciatore si contraddistinse per aver segnato due goal importantissimi: uno contro il Belgio nella gara inaugurale, e l'altro nei tempi supplementari degli ottavi di finale vinti contro la Spagna per 2 a 0. Il ruolo di punta di diamante della Nazionale gli fu conferito da un altro salentino, Antonio Conte, che all'epoca era alla guida dell'Italia.

Un litigio apparentemente banale con il commissario tecnico successivo - Giampiero Ventura - gli ha chiuso (di fatto) le porte della Nazionale. Poi una lunga esperienza in Cina - di circa quattro anni - prima di tornare nel proprio Paese di origine e vestire la maglia del Parma. Attualmente risulta svincolato.

Chi è la moglie

Viktoria Varga, invece, è dieci anni più piccola del marito: la sua data di nascita è il 15 luglio 1995, quindi tra poco compirà 27 anni. Lo scorso 6 gennaio ha ricevuto una romanticissima proposta di matrimonio a Dubai, a cui non ha potuto assulutamente rinunciare.